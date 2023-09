Wolfenbütteler Stadtduell in Runde 3, B-Junioren des MTV raus

Beide MTV-Mannschaften und das Team von Germania schafften aus Wolfenbütteler Sicht den Einzug in die dritte Runde des Bezirkspokals der A-Jugend-Fußballer. Im C-Jugend-Derby setzte sich der MTV durch. Bei den B-Junioren siegte Germania deutlich in Lehndorf.

A-Junioren

SV Lengede – MTV Wolfenbüttel 0:5 (0:3). Tore: nicht gemeldet.

Die Meesche-Kicker lieferten einen überzeugenden Auftritt beim Bezirksligisten ab. „Wir haben den Ball gut laufen lassen, mit wenigen Kontakten und schnell nach vorne gespielt“, lobte MTV-Coach Anthony Pfitzner seine Elf. Der MTV habe den Gegner permanent angelaufen und unter Druck gesetzt. „Einziges Manko: Wir haben sehr viele Chancen generiert, davon aber zu wenige genutzt. Das ist allerdings meckern auf hohem Niveau“, erklärte Pfitzner.

JSG Seesen – MTV Wolfenbüttel II 4:6 n. E. (1:0, 1:1). Tore: 1:0 Uthayachantiran (17.), 1:1 Ragusa (57.).

Die „Zweite“ des MTV fand beim Kreisligisten schwer ins Spiel. „Wir hatten gerade in den ersten 30 Minuten eine extrem hohe Fehlpassquote“, monierte MTV-Coach Achim Freitag. Per Freistoß gingen die Gastgeber in Führung und verteidigten diese leidenschaftlich. Gegen Ende der ersten Halbzeit spielte der MTV deutlich aggressiver und entschlossener nach vorne. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Luca Ragusa traf per Freistoß zum Ausgleich. Anschließend entschärfte Seesens Torhüter einige Chancen. Nachdem im Elfmeterschießen die MTV-Schützen Finn Tost, Luis Richter, Lucas Grahe, Hendrik Müller und Luca Ragusa getroffen hatten, hielt Gäste-Keeper Janne Kraeft den letzten Elfmeter. „Wir müssen definitiv unsere Fehlerquote im Spielaufbau minimieren und sind froh, mit einem blauen Auge davongekommen zu sein“, sagte Freitag.

TuSpo Petershütte – BV Germania Wolfenbüttel 2:5 (0:2). Tore: 0:1 Rashad (17.), 0:2 Maier (24.), 1:2 Steinbrück (51.), 2:2 Blum (55.), 2:3, 2:4, 2:5 Lacheiner (57., 60., 89.).

Auch Germania steht in der dritten Runde, in der die Kicker von der Schweigerstraße zum Stadtderby bei der „Zweiten“ des MTV antreten (Dienstag, 3. Oktober, 11 Uhr). Gegen Petershütte sorgte Lennard Lacheiner mit einem Hattrick für den Erfolg.

B-Junioren

Lehndorfer TSV – BV Germania Wolfenbüttel 0:5 (0:3). Tore: 0:1 Mustafa (7.), 0:2 Mewes (11.), 0:3, 0:4 Dege (39., 43.), 0:5 Schinke (57.).

Klar und deutlich setzte sich der BVG durch. „Wir waren vor dem Tor einfach abgeklärt und haben unsere Chancen gut genutzt“, freute sich Germania-Trainer Yannis Krüger. BVG-Kapitän Valentin Dege machte mit seinen beiden Treffern und einer Vorlage alles klar. In der zweiten Halbzeit agierten die Wolfenbütteler auch defensiv noch besser. „Da haben wir einfach eine bessere Einstellung gezeigt“, bekräftigte Krüger. Auch in der dritten Runde geht es gegen einen Gegner aus Braunschweig. Am 3. Oktober empfängt der BVG die „Zweite“ der Freien Turner.

JSG Goslar – MTV Wolfenbüttel 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Xhemshiti (23.), 1:1 Mellin (34.), 2:1 Domi (56.).

Der Führungstreffer durch Lean Xhemshiti reichte dem MTV nicht. Der Ausgleich fiel noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang gelang der JSG das entscheidende Tor.

C-Junioren

BV Germania Wolfenbüttel – MTV Wolfenbüttel 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Kistner (15.), 0:2 Marschall (28./Elfmeter), 1:2 Almohamed (45.).

Nach ihrem 29:1-Sieg in Salder, dem höchsten in dieser Pokalrunde, sind die Germanen jetzt in Runde 2 ausgeschieden. Stadtrivale MTV ging durch Dave Kistner und Bjarne Marschall mit einer 2:0-Führung in die Pause. Mehr als der Anschlusstreffer durch Khaled Almohamed war für den BVG nicht mehr drin. Der MTV empfängt am 3. Oktober die Freien Turner Braunschweig zum Drittrunden-Match.

