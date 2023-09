Dezimierter MTV Wolfenbüttel empfängt Top-Aufsteiger

Für Meik Erdmann (links) und den MTV kommt es derzeit knüppeldick: Zu den Langzeitverletzten gesellten sich in den vergangenen Tagen einige an Corona erkrankte Spieler. Keine guten Voraussetzungen mit Blick auf das Bleckenstedt-Heimspiel am Freitag

Es läuft einfach nicht rund bei Fußball-Landesligist MTV Wolfenbüttel. Auf die Verletztenmisere – mehrere Stammkräfte fallen seit einigen und noch für viele Wochen aus – folgten in den vergangenen Tagen Corona-bedingte Absagen. Vor allem der Trainingsbetrieb litt darunter nachhaltig. Keine guten Voraussetzungen für die Wolfenbütteler, um am Freitag (18.30 Uhr) im heimischen Meesche-Sportpark gegen den nach fünf Spieltagen noch unbesiegten Aufsteiger FC Germania Bleckenstedt zu bestehen.

MTV Wolfenbüttel betreibt zu viel Aufwand für einen Torerfolg

Zu den Verletzten und Erkrankten gesellten sich noch einige jüngere MTV-Akteure, die sich auf Kurs- oder Klassenfahrt befanden. „Wir haben zwar trainiert, aber längst nicht in voller Besetzung“, verdeutlicht Wolfenbüttels Trainer Deniz Dogan, dessen Mannschaft gegen den furios gestarteten Aufsteiger aus Salzgitter nicht unbedingt die Favoritenrolle bekleidet. „Ganz klar, wir können im Moment keine so gut eingespielte Mannschaft wie in der vergangenen Saison auf den Platz stellen“, sagt Dogan. Nicht nur in der Defensive sei dies erkennbar, so der MTV-Coach. Auch im Angriff greife längst nicht jedes Rädchen ins nächste. Seine Mannschaft müsse viel Aufwand betreiben, um zum Erfolg zu kommen. „Wo wir früher locker vier Tore gemacht haben, schießen wir momentan höchsten eins.“

Johannes Patz, Jonas Klöppelt und Nils Göwecke kämpfen ums Comeback

Personelle Besserung sei nur in Teilen in Sicht. Der ein oder andere erkrankte Spieler kehre zwar ins Aufgebot zurück, ob es von Fall zu Fall für einen längeren Einsatz reiche, müsse sich am Spieltag zeigen, sagt Dogan. Noch immer keine Option ist Linksfuß Johannes Patz (Handgelenk-Fraktur). Bei Kapitän Nils Göwecke (Sprunggelenk) reicht es derzeit nur zu lockeren Laufeinheiten, während Jonas Klöppelt (Sprunggelenk) immer wieder kleine Rückschläge erlebt. Dogan: „Sein Knöchel schwillt bei Belastung immer wieder mal an und er muss sich zurücknehmen.“ Auch mit Ismet Hussein (Knieverletzung) sei vorerst nicht zu rechnen. „Das sind wichtige Stützen, die uns wegbrechen“, betont der MTV-Trainer.

Wir müssen sehr konzentriert an die Sache herangehen, in der Abwehr stabil stehen und unsere Umschaltmomente konsequent nutzen. Deniz Dogan, Trainer des MTV Wolfenbüttel, zur Herangehensweise gegen Bleckenstedt

Aufsteiger Bleckenstedt, mit drei Siegen und zwei Unentschieden in die Saison gestartet, sei „schon ein Brett“, so Dogan. „Wir müssen sehr konzentriert an die Sache herangehen, in der Abwehr stabil stehen und unsere Umschaltmomente konsequent nutzen.“ Klar sei, dass seiner Mannschaft viel offensive Wucht begegnen werde. Mit Tahir Darboe, Thomas Sonntag und dem Ex-MTVer Rico Frank, in der Bleckenstedter Bezirksliga-Aufstiegssaison 55-mal erfolgreich und damit bundesweit treffsicherster Angreifer aller 7. Ligen verfügt das Team vom Salzgitteraner Stichkanal über das womöglich torgefährlichste Offensiv-Trio der Landesliga.

Rico Frank (rechts) macht für die Bleckenstedter in der Landesliga da weiter, wo er in der Bezirksliga aufgehört hat – trifft und trifft, so wie hier zum 1:0 beim 4:0-Sieg am vergangenen Sonntag über den Lehndorfer TSV. Foto: Jörg Kleinert / Salzgitter

„Ich dachte, dass der MTV in dieser Saison den Titel anpeilt, aber offenbar ist sein Verletzungspech momentan zu groß“, sagt Rico Frank über jenen Verein, den er einst in die Oberliga schoss. „Vom Gefühl her überwiegt die Freude, mal wieder in Wolfenbüttel zu spielen“, betont der Bleckenstedter Torjäger, der nur noch wenige persönliche Berührungspunkte mit dem Meesche-Klub hat. „Den ein oder anderen im Umfeld kenne ich, aber aus der Mannschaft von damals gibt es mit Jonas Klöppelt, Andre Linek oder Johannes Patz nur noch wenige Mitspieler.“ Für ihn und seine Germania-Elf gebe es ohnehin nur eine Marschrichtung: „Wir wollen punkten, denn trotz unseres guten Saisonstarts bleibt unser Ziel der Klassenerhalt.“

