Tom Luca Schulz triumphiert im Heimspiel

Tom Luca Schulz von der RSG Asse gewann das L-Springen mit Siegerrunde in Groß Denkte auf seinem Pferd Caspar.

Zwei Tage lang war die Reitanlage der RSG Asse in Groß Denkte Schauplatz für das Gutsparkturnier. Rund 250 Reitsportler aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gingen in den Dressur- und Springprüfungen an den Start. „Wir hatten eine sehr gute Zuschauerresonanz – und mit dem Wetter hatten wir mehr Glück als Verstand“, sagte Hans-Joachim Hoffrichter, Vorsitzender der RSG Asse.

Gutsparkturnier zurück nach Pause in 2022

Bei den wochenlangen Vorbereitungen war der „Wettergott“ noch nicht so gnädig. Da setzten Regenfälle den 40 Turnierhelfern immer wieder zu. „Das war schwierig. Es war immer nass. Da sind wir immer vom Wetter abhängig. Es ergeht uns ähnlich wie den Landwirten“, sagte Hoffrichter. Auf diese sind die Reitsportler auch angewiesen, weil die umliegenden Felder für das Turnier benötigt werden. Das war auch der Grund, warum das Turnier im vergangenen Jahr nicht stattfand. „Es waren Rüben auf den Feldern“, erklärte Hoffrichter.

RSG Asse verbucht Erfolge

Diesmal gab es aber rechtzeitig grünes Licht – und die Reiter zeigten mit ihren Pferden dem Publikum ihr Können. Dabei schnitten auch einige Sportler des gastgebenden Vereins gut ab. Unter anderem siegte Tom Luca Schulz im L-Springen, der letzten Prüfung am Sonntagnachmittag. Außerdem triumphierte Leon Hoffrichter in der Springprüfung Klasse L vor seiner Mutter Ina Hoffrichter. „Auf diese Erfolge sind wir als kleiner Verein natürlich sehr stolz“, sagte Hans-Joachim Hoffrichter.

Kim Kira Möhle vom Reitverein Wolfenbüttel gewann in Groß Denkte mit ihrem Pferd Charleen und holte weitere Platzierungen. Foto: Walburga Schmidt / Wolfenbüttel

Siege verbuchten auch noch weitere Reiterinnen aus dem Kreis Wolfenbüttel. Erste Plätze sammelten Kim Kira Möhle (RSV Wolfenbüttel), die auch zwei zweite Plätze ergatterte, sowie Larissa Kunz (RFV Cremlingen), Anne Stecher (RV Schliestedt) und Emilia Kurda (RFV Stöckheim-Wolfenbüttel zu Halchter).

Für das Organisationsteam rund um den RSG-Vorstand geht es jetzt bereits in die Planung für das Gutsparkturnier 2024. Nach einer erneuten einjährigen Turnierpause sieht es derzeit jedenfalls nicht aus.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de