Eine Pokalrunde ohne Wolfenbütteler Altkreis-Duelle

Während Wendessens Spielertrainer Pascal Gos (links) mit seinem Team erst am Donnerstag gegen die SVG Oberharz in den Pokalwettbewerb eingreift, trifft der SV Kissenbrück um Arda Özdemir schon am Mittwoch auf den TSV Salzgitter.

Ohne Wolfenbütteler Altkreis-Derbys geht es am Mittwoch in der 3. Runde des Wettbewerbs um den Krombacher Kreispokal weiter, in der sich Mannschaften aus den Nordharzligen und den 1. Nordharzklassen gegenüberstehen. Einige der top in den Ligabetrieb gestarteten Teams genießen dabei Heimrecht. Der TSV Gielde, nach drei Siegen und einem Remis führend in der Nordharzliga 1, empfängt seinen Staffelkontrahenten VfR Langelsheim. Die so offensivfreudige SG Achim/Börßum/Hornburg, mit neun Punkten aus drei Spielen derzeit Dritter in der Staffel 1, hat Bezirksliga-Absteiger TSV Lochtum zu Gast. Die Partie gegen den aktuellen Tabellenvierten der Nordharzliga 1 dürfte zum ersten Härtetest für das SG-Team um Trainer Bilal Kötüz werden.

Bilal Kötüz, Trainer der SG Achim/Börßum/Hornburg, hat derzeit gut lachen. Seine Mannschaft ist mit drei Siegen in den Ligabetrieb gestartet und will die gute Frühform im Pokal-Heimspiel gegen den TSV Lochtum bestätigen. Foto: Jörg Kleinert / regios24

Der SV Fümmelse, mit vier Siegen aus vier Spielen und 21:3 Toren in die Nordharzliga 2 gestartet, will seine weiße Weste auch im Pokal behalten. Beim Vorletzten der Staffel 2, KSV Vahdet Salzgitter II, ist das Team von Trainer Daniel Gustedt klarer Favorit. Nordharzklassist SV Schladen empfängt den klassenhöheren SC Gitter II. Der SV, der dank seines Torjägerduos Jason Becker und Michael Ambrosius, die für 14 der bislang 17 SV-Saisontore verantwortlich zeichnen, die Staffel 3 anführt, ist gegen die Gäste aus dem Süden Salzgitters keinesfalls chancenlos.

3. Runde im Kreispokal

Mittwoch, 6. September, 18.15 Uhr:

TSV Münchehof – SG Veltheim-Lucklum

TSV Gielde – VfR Langelsheim

MTV Bornhausen – GA Gebhardshagen

Mittwoch, 6. September, 19.00 Uhr:

SF Ahlum – FC Othfresen

SG Achim/Börßum/Hornburg – TSV Lochtum

SG Sickte/Hötzum – Lindener SV

KSV Vahdet SZ II – SV Fümmelse

FG Vienenburg – TuS Cremlingen

FC Groß Döhren – FC RW Rhüden

SV Schladen – SC Gitter II

SV Kissenbrück – TSV Salzgitter

SV Halchter – MTV Lichtenberg

TSV Destedt – VfL Liebenburg

SG Bredelem/Astfeld – TSV Hallendorf

SG Ildehausen/Kirchberg – MTV Wolfenbüttel III

Donnerstag, 7. September, 19.00 Uhr:

SV Wendessen – SVG Oberharz

