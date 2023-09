Remis krönt furioses Comeback des MTV Vorsfelde

Nach 49 Minuten war die Messe eigentlich gelesen, die Fans in der Eichholz-Sporthalle hatten sich damit abgefunden, dass der MTV Vorsfelde mit einer Heimniederlage in die Oberliga-Saison startet. Die MTV-Handballer allerdings hatten noch keinen Haken hinter die Begegnung mit dem TV Bissendorf-Holte gemacht. Die „Razorbacks“ legten ein denkwürdiges Comeback hin und verdienten sich ein 30:30 (11:15)-Remis.

Die Halle müsse brennen, hatte MTV-Teammanager André Frerichs vor dem Saisonauftaktspiel gegen Bissendorf-Holte gefordert. Nach der monatelangen Pflichtspielpause hatte sich der Sportchef ein Feuerwerk im Eichholz gewünscht. Bis aus dem schwachen Lodern auf der Tribüne ein beachtliches Fackeln wurde, dauerte es allerdings. Frerichs’ Geduld wurde auf die Probe gestellt. Die „Razorbacks“ starteten vorsichtig, wirkten zögerlich.

Beim Stand von 5:5 zieht Vorsfeldes Gegner erstmals davon

Nach elf Minuten hatte sich das zwar noch nicht im Ergebnis niedergeschlagen, doch war die ausgeglichene Anfangsphase eher darauf zurückzuführen, dass die Bissendorfer Gäste vier der ersten neun Minuten in Unterzahl spielten. Aus dem 5:5-Zwischenstand nach zwölf Minuten wurde innerhalb von nur knapp vier Minuten ein 5:9-Rückstand für den MTV. „Nach dem Abtasten zu Spielbeginn haben sich bei uns Fehler eingeschlichen“, berichtete Vorsfeldes Mannschaftsführer Marius Thiele. „Wir haben freie Würfe vergeben und technische Fehler gemacht.“ Trainer Daniel Heimann reagierte frühzeitig mit der ersten Auszeit (15. Minute). „Die hatte leider kaum einen Effekt“, gestand der Coach. „Uns ist der Faden vollkommen abgerissen.“

Bissendorf-Holte spielte nun groß auf. Die Gäste überzeugten vor allem im Positionsangriff. „Der TV-Rückraum hat uns mehrere Bälle in den Torwinkel geschraubt – das war beeindruckend“, sagte Heimann. „Wir hatten defensiv keinen Zugriff.“ Nach 23 Minuten führte Bissendorf-Holte mit 14:7. „Da sah es düster aus“, erklärte Thiele. Heimann versuchte es erneut mit einem Timeout. Diesmal mit Erfolg. „Die zweite Auszeit hat mehr bewirkt“, betonte der MTV-Trainer. Die Hausherren waren nun agiler und aufmerksamer. „Wir konnten drei, vier Würfe des TV blocken, haben aggressiver verteidigt“, berichtete Thiele. Bis zur Halbzeitpause hatten die Vorsfelder auf 11:15 verkürzt.

Der MTV kämpft sich heran, dann dreht der Wind erneut

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gastgeber fort, was sie zum Ende der ersten Hälfte begonnen hatten. Trotz einer doppelten Unterzahl aufgrund von Zeitstrafen gegen Kapitän Thiele und Torwart Thomas Krüger kämpfte sich der MTV auf 15:16 (36.) heran. „Zu dem Zeitpunkt dachte ich, wir drehen das Spiel“, hob Thiele hervor. Bis in Minute 41 blieben die Razorbacks dran (19:20). „Ich war guter Dinge“, erklärte Heimann. Die nächsten fünf Treffer markierten allerdings die Gäste. Inmitten des 5:0-Laufs des TV fiel auch die rote Karte gegen MTV-Außen Lars Hoffmann, der bei einem Siebenmeter den gegnerischen Keeper am Kopf erwischte.

Das Blatt hatte sich wieder gewendet, Bissendorf-Holte war auf die Siegerstraße eingebogen. Die Vorsfelder waren jedoch nicht kleinzukriegen und fest entschlossen, den TV vom Kurs abzubringen. Heimann ging 14 Minuten vor Spielende ins Risiko. In der dritten MTV-Auszeit stellte der Trainer auf eine offensive 5-1-Abwehr um und beauftragte Neuzugang Milan Vuckovic, für Unruhe im Bissendorfer Spielaufbau zu sorgen. „Wir haben unsere letzte Karte gezogen“, bekräftigte Heimann. Sie erwies sich als Ass.

Den 20:26-Rückstand nach 49 Minuten glichen die Vorsfelder dank eines 6:0-Laufs fünf Minuten später aus (26:26). „Das war eine Willensleistung“, betonte Thiele. In Unterzahl traf Lasse Giese in der 57. Minute sogar zur 28:27-Führung. Die hielt aber nicht lange. Kurz darauf war wieder Bissendorf-Holte vorne. Der MTV musste nachlegen – und tat das. Den Schlusspunkt der dramatischen Crunchtime setzte Mannschaftsführer Thiele. Per Siebenmeter stellte der MTV-Anführer nur 24 Sekunden vor Spielende auf 30:30. „Den Punkt haben wir uns verdient“, versicherte Thiele. „Wir waren die bessere Mannschaft.“ Heimanns Fazit: „Wir können zufrieden sein mit dem Unentschieden. Bissendorf-Holte ist eine harte Nuss. An dem Team werden sich noch einige Mannschaften die Zähne ausbeißen.“

MTV Vorsfelde: Weber, Krüger – Vuckovic (3), Wiegner, Steinke (1), Mbanefo (2), Thiele (7), Liebich (2), Sievert (2), Giese (9), Hoffmann (3), Sperling (1).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de