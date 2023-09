Sickte Beim Topteam der Landesliga zeigen die Sickterinnen eine kämpferisch überzeugende Leistung und gewinnen am Ende mit 2:0.

Fußball-Landesliga der Frauen SG Sickte/Hötzum erkämpft sich drei Punkte in Göttingen

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Der Start in die Landesliga-Saison ist den Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum gelungen. Nachdem sie am ersten Spieltag den Aufsteiger SG Wulften klar besiegt hatten, waren sie nun auch beim Topteam MF Göttingen erfolgreich. Beim Vorjahresdritten gewannen die Sickterinnen mit 2:0 (2:0) und verteidigen damit die Tabellenspitze.

„Wir wissen das aber einzuschätzen. Für uns waren das drei weitere Punkte gegen den Abstieg“, betonte SG-Coach Georg Schnieders. Der Sieg in Göttingen beruhe vor allem auf der kämpferischen Leistung der Gäste. „Spielerisch waren die uns haushoch überlegen. Das war sehr schön anzusehen, was die gespielt haben“, sagte Schnieders über die Göttingerinnen.

SG Sickte/Hötzum nicht in voller Besetzung in Göttingen

Auf der anderen Seite sei noch weiter Luft nach oben. „Bei uns war das spielerisch durchwachsen, aber wir haben eine herausragende kämpferische Leistung geboten“, so Schnieders, der auf einige Stammkräfte verzichten musste. Ines Baußmann war zudem etwas angeschlagen in die Partie gegangen. Nach 30 Minuten war wegen einer Zerrung für sie bereits wieder Schluss.

Wichtig für den Erfolg sei auch die Performance der SG-Torfrau Annemarie Nasseri gewesen. „Sie hat uns im Spiel gehalten. Sie ist eine Granate auf der Linie, aber auch ihre Strafraumbeherrschung war gegen Göttingen wichtig“, sagte Schnieders. So habe Nasseri viele Flanken abgefangen und damit die Kopfballstärke der Göttingerinnen nicht zur Entfaltung kommen lassen.

Nadine Fastnacht und Sophia Neubauer sorgen für die Tore

So konnten die Gäste Gegentore verhindern. Auf der anderen Seite schlugen die Sickterinnen zweimal in der ersten Halbzeit binnen fünf Minuten zu. Beide Male war Neuzugang Nadine Fastnacht an den Treffern beteiligt. Erst wurde sie steil geschickt, setzte sich dann gegen eine Gegenspielerin durch und zog aus 16 Metern ab. Kurz danach zog Fastnacht vier Gegenspielerinnen auf sich, behauptete den Ball, legte quer auf Sophia Neubauer – und die Sickterinnen führten 2:0.

„Mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen zu starten, nehmen wir natürlich gerne mit. Das gibt Mut für die nächsten Aufgaben“, sagte Schnieders, der mit seiner Mannschaft auf der Rückfahrt einen gemeinsamen Stopp bei sich Zuhause in Goslar für ein gemeinsames Pizza-Essen machte.

Tore: 0:1 Fastnacht (27.), 0:2 Neubauer (32.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de