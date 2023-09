Suckel köpft den MTV Wolfenbüttel zu drei wichtigen Zählern

Nein, den Frust haben sie sich nicht von der Seele geschossen. Die wichtigen drei Punkte haben die Landesliga-Fußballer des MTV Wolfenbüttel vom Aufsteiger TSV Hillerse aber sehr wohl entführt. Nach Wochen mit nicht zufriedenstellenden Resultaten feierte die Mannschaft von Trainer Deniz Dogan einen 1:0 (0:0)-Erfolg. „Ich hoffe, dass das dem Selbstvertrauen gutgetan hat“, betonte Dogan.

Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore in der ersten Halbzeit

Die Wolfenbütteler waren mit Druck aus der Kabine gekommen. Der Vizemeister hatte zu Beginn mehr von der Partie, kam aber weder aus dem Spiel, noch über Standards zu klaren Abschlüssen. Die ersten echten Möglichkeiten gehörten stattdessen dem Aufsteiger: Daniel Kemmer nahm eine Flanke von Fabio Maire am zweiten Pfosten direkt und verfehlte sein Ziel nur knapp (7. Minute), nur 45 Sekunden später musste MTV-Keeper Direnc Güven einen Fernschuss von Luca Ehresmann entschärfen (8.). „Man hat die Verunsicherung gemerkt. Wir haben eine brutal junge Mannschaft“, gab Dogan zu.

Der TSV war gut in der Partie, Ehresmann bekam nach einer Kemmer-Flanke nicht genügend Druck hinter seinen Rechtsschuss (34.). Und wenig später wären fast die Lessingstädter in Führung gegangen. Hannes Joppich war am zweiten Pfosten frei zum Abschluss gekommen, fand seinen Sieger aber in der Fußabwehr von Hillerses Schlussmann Leon Divjak (38.).

MTV Wolfenbüttel geht durch Suckel in Führung und verpasst das 2:0 gleich zweimal

Auch nach dem Seitenwechsel war es der TSV, der zunächst durch Robin Ramme und Dominik Dünow zu Abschlussmöglichkeiten kam. Der Treffer des Tages sollte allerdings aufs Konto der Lessingstädter gehen. Nach einer Flanke köpfte Kapitän Steffen Suckel zum 1:0 ein (58.). Knapp zehn Minuten später hatten die Wolfenbütteler die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen. Doch Meik Erdmann traf das Spielgerät nicht richtig und drosch es über den Kasten (69.). Zwei Zeigerumdrehungen später hatte Erdmann das 2:0 noch mal auf dem Fuß, scheiterte diesmal jedoch an Divjaks Fußabwehr.

Wolfenbüttels Torhüter Direnc Güven hält die drei Punkte am Ende fest

Die Hillerser blieben also am Leben und suchten in der Schlussphase weiter den Weg nach vorne. Nach Flanke von Nick Borgfeld zwang der eingewechselte Leon Dentzer MTV-Keeper Direnc Güven zu einer Rettungstat (75.), nur sechs Minuten später hielt Güven seinen Kasten auch beim Abschuss von Fabio Maire sauber. Der MTV verpasste es, das zweite Tor nachzulegen, wurde dafür aber nicht bestraft. „Wir müssen den Sack eher zumachen. Hinten raus wird es noch mal gefährlich“, atmete Dogan nach Abpfiff tief durch. „Ich fand uns ganz ordentlich. Wir waren unter Druck aber zu fehleranfällig. Die Jungs sind nicht ganz zufrieden, wir haben noch viel Potenzial.“

MTV: Güven – Ostapowicz, Halimi, Janz, Stöver – Kücük (57. Jovanovic/77. Grosonja), Suckel – Erdmann, Linek, Joppich (86. Kara) – Könnecker (57. Bauer).

Tor: 0:1 Suckel (58.).

