Der FC Blau-Gelb Asse erkämpft sich den zweiten Punkt

Der zweite Punkt der Saison in der Fußball-Bezirksliga 3 steht für den Aufsteiger FC Blau-Gelb Asse zu Buche. Das Team von Trainer Michael Grahe glich zwei Rückstände gegen den Goslarer SC aus. Germania Wolfenbüttel fuhr bei einem weiteren Liga-Neuling drei Punkte ein.

FC Blau-Gelb Asse – Goslarer SC 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Hartwig (6.), 1:1 Keune (48.), 1:2 Rühle (59.), 2:2 Krüger (71.).

In der ersten Hälfte waren die Gäste überlegen. „Goslar war sehr stark, hat uns permanent hinten rein gedrängt“, sagte FC-Coach Michael Grahe. Doch nach dem frühen Gegentreffer hielten sich die Remlinger bis zur Pause schadlos. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns deutlich gesteigert, haben die Zweikämpfe angenommen, waren präsenter und läuferisch stärker“, berichtete Grahe. Dadurch haben sich im Angriff mehr Anspielstationen ergeben. Jan-Philipp Keune belohnte die Gastgeber mit seinem Treffer zum Ausgleich kurz nach Wiederanpfiff. Erneut gingen allerdings die Goslarer in Führung. Doch ein zweites Mal gelang es den Hausherren diese zu egalisieren. Michel Krüger traf zum 2:2. „Wir können mit dem Punkt sehr gut leben“, befand Grahe.

SC 18 Harlingerode – BV Germania Wolfenbüttel 0:2 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Krömer (12., 28.).

Drei Punkte eingefahren – doch die Stimmung im Germania-Lager war nach der Partie beim Aufsteiger ziemlich getrübt. „In der zweiten Halbzeit haben wir unsere bislang schlechteste Leistung in dieser Saison gezeigt. Drei Punkte sind schön und gut, man will aber auch eine Weiterentwicklung sehen. Das war heute nicht der Fall. Deswegen sind wir alle – auch die Mannschaft – enttäuscht“, sagte BVG-Trainer Sascha Kallmeyer.

Dabei waren die Gäste in der ersten Halbzeit noch gut unterwegs. Zwei gelungene Kombinationen verarbeitete Tom Krömer zur 2:0-Führung. „Wir hätten auch noch zwei Tore mehr schießen können. In der Defensiv haben wir nichts zugelassen“, sagte Kallmeyer über den ersten Spielabschnitt. Nach der Pause fiel der BVG dann in ein Loch. „Da haben wir alles vermissen lassen“, so Kallmeyer.

