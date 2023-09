SV Fümmelse besiegt TuS Cremlingen mit 6:1

Das Ergebnis stimmte, doch die Laune von Daniel Gustedt, Trainer des Fußball-Nordharzligisten SV Fümmelse passte so gar nicht zu dem, was die nackten Zahlen ausdrückten. Mit 6:1 (2:0) hatten sich seine Fümmelser auf eigenem Platz gegen den TuS Cremlingen durchgesetzt. Es war der vierte Sieg im vierten Spiel, der Bezirksliga-Absteiger zementierte Platz 1.

Erst schimpft Gustedt, dann spendiert er eine Kiste Bier

Und dennoch schimpfte Gustedt: „In anderen Spielen wird diese Leistung nicht reichen“, sagte er, als er den Auftritt seiner Mannschaft Revue passieren ließ. „Ich bin absolut nicht zufrieden.“ Das ließ er Mitte der zweiten Halbzeit auch verbal heraus. Gustedt ging seine Spieler lautstark an, entschuldigte sich nach dem Spiel jedoch umgehend bei seinen Jungs. „Das gehört sich nicht, die Kiste Bier in der Kabine geht deshalb auf mich.“ Seine Spieler nahmen des Trainers Geschenk gerne an, sie beklatschten die Geste.

SV Fümmelse legt sechs starke Minuten nach der Pause hin

Der sportliche Spielfilm ist schnell erzählt. Fümmelse halfen vor der Pause zwei Sonntagsschüsse am Samstag in die Erfolgsspur. Erst traf Marten Reihers (24. Minute), dann Marvin Tetzel (39.). Es folgten sechs starke Fümmelser Minuten unmittelbar nach dem Seitenwechsel, in denen Tobias Wohlfart (48., 51.) sowie erneut Tetzel (50.) die Führung auf 5:0 ausbauten – doch das war es mit der Fümmelser Herrlichkeit. Sie stellten das Bewegungsspiel Fußball ein, überließen den Cremlingern das Kommando. Das Team von Trainer Fabian Oeft, der die zweite Hälfte an der Seitenlinie fast stillschweigend verbrachte, kam mehrfach gefährlich vor das SVF-Gehäuse, war im Abschluss mit einer Ausnahme aber zu unpräzise. Jan-Luca Kath verkürzte verdientermaßen auf 1:5 (73.).

Dass Jonas Wohlfart nach einem Solo noch zum 6:1 traf (85.), versöhnte Gustedt nur einigermaßen. „Ich weiß, dass in der Mannschaft mehr Potenzial steckt. Sie hat es heute aber nicht abgerufen.“

Tore: 1:0 M. Reihers (24.), 2:0 Tetzel (39.), 3:0 T. Wohlfart (48.), 4:0 Tetzel (50.), 5:0 T. Wohlfart (51.), 5:1 Kath (73.), 6:1 J. Wohlfart (85.).

