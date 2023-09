BV Germania – C-Jugend peilt erstmal Mittelfeldplatz an

Wolfenbüttel In den Jugendfußball-Landesligen beginnt an diesem Wochenende die neue Saison. Zwei Wolfenbütteler Vereine haben fünf Teams am Start.

Der Saisonstart in den Jugendfußball-Landesligen steht an diesem Wochenende an. Die C-Junioren des BV Germania Wolfenbüttel setzen sich nach ihrer Teilnahme am Aufstiegsturnier in der vergangenen Saison diesmal zunächst kleinere Ziele.

A-Junioren

JSG Schöningen –MTV Wolfenbüttel (Sa., 13 Uhr). Im Meisterschaftsrennen mussten die Wolfenbütteler in der vergangenen Saison ganz knapp Lupo Martini Wolfsburg den Vortritt lassen. Zwei Punkte Vorsprung hatten die Wolfsburger auf den MTV. Nun geht das Team von Trainer Anthony Pfitzner erneut auf Aufstiegsmission.

BV Germania Wolfenbüttel – JSG Goslar (Sa., 15 Uhr). Im Bezirkspokal haben es die Goslarer bei ihrer 1:2-Niederlage mit einer defensiven Grundordnung dem MTV Wolfenbüttel schwer gemacht. Ähnlich werden sie wohl auch am ersten Spieltag an der Schweigerstraße agieren.

B-Junioren

MTV Wolfenbüttel – VfB Peine (Sa., 14 Uhr). Nach dem Abstieg des BVG in der vergangenen Saison, ist die Lessingstadt In der B-Jugend-Landesliga nur noch durch den MTV vertreten. Zum Auftakt empfängt das von Moritz Beyer gecoachte Team den VfB Peine.

C-Junioren

MTV Wolfenbüttel – JFV 37 Göttingen (Sa., 11.45 Uhr). Am ersten Spieltag gastiert der Aufsteiger aus dem Süden Niedersachsens auf dem Kunstrasenplatz der Meesche. Mit dem 5:0-Sieg im Bezirkspokal gegen die JSG Nord hat der MTV sich zuletzt für den Ligaauftakt warmgeschossen.

FC Eintracht Northeim – BV Germania Wolfenbüttel (Sa., 14 Uhr). Ende Juni spielten die Germanen das Relegationsturnier zur Niedersachsenliga. Der Traum vom Aufstieg war aber nach zwei Niederlagen ausgeträumt. „Wir hatten jetzt einen großen Umbruch im Team“, sagt BVG-Trainer Cedric Michel. Viele seiner Leistungsträger der Vorsaison sind in die B-Jugend gewechselt. „Daher peilen wir diesmal einen sicheren Mittelfeldplatz an“, so Michel. Im Bezirkspokal haben die Offensivkräfte des BVG zuletzt mit dem 29:1-Sieg in Salder ordentlich Selbstvertrauen getankt.

