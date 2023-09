Frauenfußball, Landesliga SG Sickte/Hötzum will in Göttingen nachlegen

7:1 zum Punktspielauftakt gegen die SG Wuften, 5:3 im Bezirkspokal gegen die Freien Turner Braunschweig. Der Saisoneinstieg der Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum darf getrost als geglückt bezeichnet werden.

Der Erfolg macht hungrig auf mehr. Und diesen Hunger wollen die SG-Fußballerinnen am Sonntag (11 Uhr) bei MF Göttingen stillen. „Es wird zwar ein Brett, aber wir haben Chancen. Göttingen hat im Sommer seine Toptorjägerin verloren“, weiß SG-Coach Georg Schnieders, der allerdings ein Aufstellungs-Puzzle legen muss. Der Grund: „Uns fehlen acht Spielerinnen aus verschiedenen Gründen.“

SG Sickte/Hötzum geht die Aufgaben weiter offensiv an

Die in den ersten beiden Pflichtspielen bevorzugte Ausrichtung seines Teams werde er jedoch nicht ändern, kündigt der Trainer an. „Ich kann meine Mannschaft nicht defensiv orientiert spielen lassen“, sagt Schnieders. „Dann geht der Schuss nach hinten los.“ Getreu dem Motto, dass Angriff die beste Verteidigung ist, suchen die SG-Fußballerinnen unter Schnieders Regie gezielt den Weg nach vorne. „In der Offensive haben wir einige Spielerinnen, die wissen, wo das Tor steht“, sagt der SG-Coach. Allen voran Neuzugang Nadine Fastnacht, die sich gemeinsam mit ihren Bienroder Teamkolleginnen Lea-Marie Kersten, Theresa Raulf und Jasmin Fastnacht für einen kurzfristigen Wechsel zur SG entschlossen hat.

Neuzugang Fastnacht gibt Debüt, das aufhorchen lässt

„Nadine hat ein wahnsinniges Tempo und sie sucht immer den direkten Weg zum Tor“, sagt Schnieders über die 33-jährige Angreiferin, die bei ihrem Debüt am Mittwoch im Bezirkspokal gegen die Freien Turner Braunschweig mit vier Treffern nach ihrer Einwechslung in der zweiten Halbzeit gehörigen Anteil am 5:3-Sieg hatte. „Sie ist eine Unterschiedsspielerin und schon jetzt bei uns gesetzt.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de