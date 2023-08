Reiter der RSG Asse sind gut aufs Gutsparkturnier vorbereitet

Merle Helm mit Little Foot wird beim Gutsparkturnier in Groß Denkte starten.

Nach einem Jahr Pause steht nun wieder das Gutsparkturnier an. Am Samstag und Sonntag erobern die Spring- und Dressurreiter die Anlage der Reitsportgemeinschaft Asse in Groß Denkte. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Hindernisse werden gestrichen, die Plätze vorbereitet. Daneben trainieren die Reitsportler der RSG Asse weiter mit den Pferden, um den Verein auf dem eigenen Turnier erfolgreich vertreten zu können.

Reiter der RSG Asse fahren gute Ergebnisse ein

Die bisherigen Ergebnisse stimmen zuversichtlich. So konnte sich Gesa Wendenburg in Dressurprüfungen der Klasse A in Königslutter und in Springe jeweils über einen zweiten Platz freuen. Ebenfalls in der Dressur erfolgreich war Joana Mielke, die auf Bruno in Helmstedt in der E-Dressur den dritten Platz erreichte.

Im Springen platzierte sich Merle Helm mit ihrem Pferd Little Foot in Halchter im A-Springen auf dem sechsten Platz. Außerdem freute sich die Mannschaft der RSG Asse in Halchter über Platz 4.

Ebenfalls erfolgreich startete Leon Hoffrichter in Heisede. Dort erreichte er mit seinem Pferd Chumba Wumba in zwei Springen der Klasse L jeweils den 5. Platz. Seine Mutter Ina Hoffrichter erzielte mit Edgar Eagle in Thönse im L-Springen den 2. Platz.

Nun hoffen alle auf viele Zuschauer zu den Turniertagen in Denkte, damit die Lokalmatadore entsprechend unterstützt werden. Der Eintritt ist frei. Die genaue Zeiteinteilung der einzelnen Prüfungen ist unter www.rsg-asse.de zu finden.

