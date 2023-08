SG Sickte/Hötzum feiert ein Fastnacht-Festspiel

1:3 nach 70 Minuten, 5:3 (0:1) nach 90 Minuten. Das Bezirkspokal-Zweitrundenspiel der Landesliga-Fußballerinnen der SG Sickte/Hötzum gegen die Freien Turner Braunschweig war am Ende eines, das lange in Erinnerung haften bleiben wird. Vor allem deshalb, weil Sicktes Spontan-Zugang Nadine Fastnacht (zuvor VfL Bienrode), für die die Spielberechtigung am Montag eintraf, das Pokalspiel nach ihrer Einwechselung zu Beginn der zweiten Halbzeit mit vier Toren quasi im Alleingang entschied.

Mehr noch: Neben Angreiferin Fastnacht waren drei weitere Bienroderinnen zur SG gewechselt, nämlich Lea-Marie Kersten (Abwehr), Theresa Raulf (Abwehr) und Torhüterin Jasmin Fastnacht. „Aufseiten der Turnerinnen gab es ziemlich lange Gesichter“, sagte SG-Trainer Georg Schnieders angesichts des personellen Überraschungscoups.

„Es war ein hart umkämpftes Spiel“, konstatierte Schnieders, der erstmals Rückkehrerin Anke Sawallisch als Abwehrchefin aufbot. „Anke hat ihre Sache richtig klasse gemacht.“ Auch SG-Torhüterin Annemarie Nasseri erhielt ein Sonderlob. „Sie hat uns in der Anfangsphase mit zwei, drei Paraden im Spiel gehalten“, so Schnieders, dessen Elf dennoch mit einem knappen Rückstand in die Pause ging. Doch aus der kehrte das SG-Team mit Goalgetterin Nadine Fastnacht zurück, die bereits in Minute 47 zum Ausgleich zuschlug.

Zwei Abwehrpatzer führten zum 1:3-Rückstand für die SG, doch Fastnacht glich per Doppelpack zum 3:3 aus (75., 78.). Und es kam noch besser. Mara Kleeschätzky traf aus der Distanz zum 4:3 (86.), ehe Fastnacht in der Nachspielzeit mit dem 5:3 den Deckel draufmachte.

Tore: 0:1 Biener (35.), 1:1 Fastnacht (47.), 1:2 Biener (58.), 1:3 Voß (69.), 2:3, 3:3 Fastnacht (74., 77.), 4:3 Kleeschätzky (86.), 5:3 Fastnacht (90.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de