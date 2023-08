Viel Lob und endlich wieder ein WRC-Achter

Wolfsburg. Bei der 41. Wolfsburger Ruderregatta hat Wolfsburg nach 15 Jahren Abstinenz wieder ein Boot in der Königsdisziplin am Start.

Drei Jahre war die Wolfsburger Ruderregatta pandemiebedingt trockengelegt. Am vergangenen Wochenende feierte das traditionsreiche Ruder-Event des Wolfsburger Ruder-Clubs (WRC) auf dem Allersee ein überaus gelungenes Comeback. Die bereits 41. Auflage hatte so einiges zu bieten für die Athletinnen und Athleten sowie das Publikum.

Rund 400 Ruderer sind dabei

In etwa 400 Ruderer aus 40 Vereinen hatten sich für das Wochenende angemeldet. Am Samstagmorgen schien das Wetter zunächst nach dem Geschmack der Rudersportler zu sein. Gegen Mittag nahm der Wind immer weiter zu. Da zu diesem Zeitpunkt viele Kinder mit Kleinbooten an den Start hätten gehen sollen, entschied der Veranstalter, die Rennen für eine Stunde auszusetzen – in der Hoffnung, dass sich die Wettervorhersage bewahrheiten würde. „Es war eine sehr gute Entscheidung", wie Andrea Grillo, die Pressesprecherin des WRC befand, denn der Wind flachte tatsächlich wieder ab.

Am Sonntag waren die Bedingungen optimal, „das Wasser des Allersees war spiegelglatt“, freute sich Grillo. Es gab sogar auch ein paar Nachmeldungen.

WRC in allen Klassen vertreten

Gemeldet hatten nicht nur Vereine aus Niedersachsen, die bei den Landesmeisterschaften an den Start gingen, sondern auch überregionale Vereine waren vertreten. In den Achter- und Vierer-Konkurrenzen waren Mannschaften aus der Bundesliga, die die Regatta als Leistungsnachweise des Trainingsstandpunkt für weitere Regatten nutzten, dabei. Der Wolfsburger Ruderclub hatte auch ein bemerkenswert gutes Meldeergebnis. Denn: In allen Bootsklassen war der WRC vertreten. Zudem gab es erstmals seit 15 Jahren endlich wieder einen WRC-Achter. „Bei der nächsten Regatta in Wolfsburg müssen die Frauen nachziehen und einen Frauen-Achter aufs Wasser bringen.“

Die Resonanz sei rundum gut gewesen, meinte die Sprecherin. Und auch die Vorsitzende des Landesruderverbands Natascha Fietung stieg in die Lobeshymne ein. Sie komme immer wieder gerne nach Wolfsburg. „Es ist hier so schön familiär.“ Auch der Ablauf des Events und die Zusammenarbeit mit dem WRC sei tadellos gewesen.

Besonderer Dank an die Helfer

Mit den abschließenden Worten zum Ende der Regatten dankte der Regattaleiter und 1. Vorsitzende der WRC Dr. Jens Luhmann allen Ruderern, Trainern und Betreuern. Seinen ganz persönlichen Dank sprach er den vielen Helfern aus, ohne die eine solch große Veranstaltung nicht möglich gewesen wäre.

Die Sieger:

Landesmeisterschaften

Doppelzweier Frauen 400m: Anja Gudorf, Anna Fibbe

Doppelzweier Frauen 1000m: Anja Gudorf, Anna Fibbe

Mix Doppelvierer 1000m: Anna Fibbe, Anja Gudorf, Friedrich v. Bülow, Sebastian Wolff

Regatta

1er Männer 400m: Donatas Elvikis

1er Mädchen 400m: Sina Luhmann

1er Jungen 400m: Justus Elvikis

