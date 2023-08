2:1 – Lupos U19 schaltet Regionalligisten aus

Dem Auftaktremis in der Liga folgte der Überraschungscoup im NFV-Pokal: Die U19-Fußballer von Lupo Martini Wolfsburg setzten sich in der ersten Runde mit 2:1 (0:0) gegen den Regionalligisten SC Hemmingen-Westerfeld durch.

Auf dem Kunstrasenplatz auf der Kreuzheide schenkten sich die beiden Aufsteiger nichts. Die Wolfsburger, die als Landesliga-Meister den Sprung in die Niedersachsenliga geschafft hatten, nahmen ihre Außenseiterrolle gleich an und machten es dem Niedersachsenliga-Meister der vergangenen Saison schwer. Dennoch blieb es bis zur Pause torlos. Im zweiten Durchgang stellten die Hausherren die Weichen mit einem Doppelschlag auf Sieg: Kapitän Diego Cioffo erzielte in der 51. Minute das 1:0 für Lupo. Nur vier Minuten später legte Jakob Schlienz den zweiten Treffer nach. Hemmingen kam durch David Sitzer (77.) nur noch zum Anschlusstor.

In der zweiten Runde trifft Lupo auf den Sieger der Partie I. SC Göttingen 05 gegen Eintracht Braunschweig (9. September).

jne

