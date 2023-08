VfB Fallersleben lässt sich im Topspiel den Schneid abkaufen

Nach dem 5:0 in Oesingen setzt der TSV Hehlingen die nächste Duftmarke in der Fußball-Bezirksliga. Dem VfB Fallersleben sollte dies indessen nicht gelingen im Topspiel bei der SV Gifhorn.

TSV Hehlingen – MTV Isenbüttel 3:2 (3:0). Tore: 1:0 Biller (11.), 2:0 Kumher (13.), 3:0 Weinert (45.), 3:1 Zick (67.), 3:2 Meinecke (90.+4).

Ganz starker Auftritt vom TSV Hehlingen: Gegen den MTV Isenbüttel spielte man sich eine beruhigende 3:0-Halbzeitführung heraus. Nach dem Seitenwechsel schaltete Hehlingen in den Verwaltungsmodus. Die Gäste kamen zwar noch einmal ran, „aber ich hatte nie das Gefühl, dass wir noch einmal unter Druck geraten würden“, meinte TSV-Coach Jan Schanda. Bereits in der Anfangsphase stellten die Hausherren die Weichen auf Sieg. Jan Biller erlief sich einen zu kurz geratenen Rückpass und schob früh zum 1:0 ein, Merten Kumher erhöhte nur wenig später nach einer Ecke auf 2:0. „Und das 3:0 ist dann zum perfekten Zeitpunkt gefallen“, meinte Schanda, der sich sehr zufrieden zeigte. „Isenbüttel ist keine Laufkundschaft. Aber wir haben kaum etwas zugelassen und auch verdient gewonnen.“

SV Groß Oesingen – Lupo Martini Wolfsburg II 0:0. Tore: Fehlanzeige.

„Es war ein gutes Spiel von beiden Mannschaften – bis zur Verletzung...“ – Lennart Gutsche, Lupos Coach, erwähnte die alles überschattende Szene sofort. Ein Oesinger hatte sich das Sprunggelenk gebrochen, die Partie musste für eine Stunde unterbrochen werden. Und als ob das nicht schlimm genug wäre, musste auch ein Lupo-Akteur mit Verdacht auf Kreuzbandriss ins Krankenhaus. „Das Ergebnis ist okay für beide Mannschaften. Aber für die Verletzten ist es natürlich ein scheiß Tag“, meinte Gutsche, dessen Team nach der Unterbrechung in den verbleibenden 20 Minuten noch mehrere 100-prozentige Chancen hatte liegenlassen.

SSV Vorsfelde II – FC Schwülper 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Wagner-Reyes (20.), 1:1 Pietschmann (42.), 2:1 Wagner-Reyes (68.), 3:1 Ibrahim (74.), 4:1 Magnione (84.).

Schon vor dem Führungstreffer hatten die Hausherren einige gute Chancen. Um den Ausgleichstreffer vor der Pause hatte die Mannschaft von SSV-Coach Leon Schröder aber förmlich „gebettelt“, wie der Trainer meinte. In der Pause nahm Schröder daher ein paar Veränderungen vor, die fruchten sollten. Mit den Toren von Malik Ibrahim zum 3:1 und dem 4:1 von Vinzent Mangione gab es zudem auch zwei Jokertore zu bejubeln. Jubel brach beim SSV auch sicherlich aus, dass noch ein Transfer vermeldet werden kann. Lucas Friedrich, der ehemalige Mittelstürmer des SV Reislingen-Neuhaus, wechselt vom Verbandsligisten Preußen Magdeburg in die Eberstadt. Schröder: „Er wird uns sehr, sehr guttun.“

VfR Wilsche-Neubokel – TSV Ehmen 1:0 (0:0). Tore: 1:0 Pieper (64.).

Es war ein Spiel auf ein Tor – bis auf zweimal. TSV-Trainer Antonio Renelli: „Die Wilscher waren zweimal vor unserem Tor. Einmal davon machen sie ein Tor...“ Der TSV war drückend überlegend, doch schaffte es nicht, den Ball über die Linie zu befördern. Der ehemalige Torjäger an Ehmens Seitenlinie verzweifelte: „Aus einem Meter, aus zwei Metern, aus drei Metern; mit dem Kopf, mit dem Fuß – der Ball wollte einfach nicht ins Tor!“ Doch Renelli konnte abgesehen von der mangelhaften Chancenverwertung seinem Team nichts anlasten: „Es gibt solche Tage einfach manchmal.“ Es ist die erste Niederlage nach 26 Punktspielen für die Ehmer. „Es hat uns wieder erwischt.“

WSV Wendschott – SV Reislingen-Neuhaus 2:4 (0:0). Tore: 0:1 (55.), 0:2 (63.), 0:3 (70.), 1:3 Wilhelm (75.), 1:4 (80.), 2:4 Ammar (85.).

„Das Etappenziel ‘0:0 zur Pause’ haben wir erreicht“, berichtete WSV-Trainer Mohammed Rezzoug. Dann sorgte ein Querschläger im eigenen Strafraum für den Rückstand. „Reislingens Stürmer musste nur noch Danke sagen...“, ärgerte sich Rezzoug, über den Gegentreffer, der „das Kartenhaus zusammenfallen“ ließ. Die Mannschaft habe schon mehr gezeigt als in den zurückliegenden Spielen, aber dennoch bleibt der WSV noch ohne Punktgewinn. Rezzoug kämpferisch: „Wir müssen uns jetzt als Mannschaft gemeinsam aus diesem Loch herausholen.“

SV Barnstorf – FC Brome 1:4 (0:1). Tore: 0:1 Zirn (21.), 0:2 Schmidt (54.), 0:3, 0:4 Werner (65., 76.)., 1:4 Fiorillo (78.).

Das Warten auf den ersten Saisonsieg geht bei Barnstorf weiter: Im Heimspiel gegen den FC Brome musste sich die Elf von Coach Jim Fack mit 1:4 geschlagen geben. Nach dem 0:1-Pausenrückstand blieb auch nach dem Seitenwechsel ein Aufbäumen der Barnstorfer aus. Das einzig Positive an der Partie: Marco Fiorillo gelang in Minute 78 der erste Saisontreffer des SV.

SV Gifhorn – VfB Fallersleben 4:1 (1:0). Tore: 0:1 Poguntke (16.), 1:1 Schulz (56.), 2:1 Friederichs (74.), 3:1 Schulz (83.), 4:1 Friederichs (87.).

Als Guillaume Hahn in der 50. Minute das 2:0 im Auswärtsspiel bei der SV Gifhorn auf dem Fuß hatte, war die Welt für den VfB Fallersleben noch in Ordnung. In einer ausgeglichenen Partie hatte Norman Poguntke die Gäste nach einer Ecke früh in Führung gebracht (16.). Die Chance von Hahn ging dann allerdings übers Tor und im Anschluss wendete sich das Blatt. Die SVG glich ebenfalls nach einer Ecke aus (56.) und drehte die Partie in der Schlussviertelstunde mit drei Treffern noch in einen deutlichen 4:1-Sieg. VfB-Trainer Lars Ebeling: „Im Grunde war es in der 1. Halbzeit ein ausgeglichenes Spiel mit etwas Glück bei dem Standard für uns. In der zweiten Halbzeit ist es anders rum, da kommt Gifhorn mit dem Standard rein und hat gefühlt ein bisschen mehr gewollt als wir. Wir waren fußballerisch heute nicht die schlechtere Mannschaft, aber Gifhorn hat uns hinten raus den Schneid ein wenig abgekauft.“

