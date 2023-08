SSV Vorsfelde fehlt der finale Pass zum Glück

Wolfsburg. Mit einer 1:4-Niederlage im Gepäck trat der SSV Vorsfelde die Heimreise aus Bersenbrück an.

Der SSV Vorsfelde (re. Stürmer Hugo Pörschmann) machte in Bersenbrück zu wenig aus seinen Torchancen.

Dieser Tag wird nicht unbedingt in besonders guter Erinnerung bleiben beim SSV Vorsfelde. Doch wird man ihn beim Fußball-Oberligisten vermutlich auch nicht so schnell vergessen. Die Anreise zum Auswärtsspiel gegen den TuS Bersenbrück verlief schon anders als geplant. Und das 1:4 (0:2) stand sicher auch nicht auf dem Wunschzettel.

Mit großer Verspätung kamen die Eberstädter erst in Bersenbrück an. Um genau zu sein: „Um 14.45 Uhr waren wir erst da“, erklärte SSV-Trainer Alexander Strehmel. Die Partie wurde eine Stunde später angepfiffen als angesetzt. Dass diese für die Spieler unverhoffte Situation negativen Einfluss auf das Spielgeschehen gehabt haben könnte, wollte Strehmel als Ausrede nicht durchgehen lassen.

„Wir haben die ersten 20 Minuten gut angefangen, haben den Gegner mit unserem Pressing gar nicht ins Spiel kommen lassen“, berichtete Strehmel. Einzig die Zielstrebigkeit ging der Mannschaft aus der Eberstadt ab. „Der letzte Pass und die ein oder andere Entscheidung waren dann nicht gut genug.“ Anders die Hausherren, die „aus zwei Chancen auch zwei Tore machen“.

Nach dem Seitenwechsel ließ Strehmel seine Mannschaft noch einen Tick mutiger agieren. Der Anschlusstreffer hätte fallen müssen, die Chancen waren da, doch stattdessen setzte der Gastgeber durch einen Konter dann in der 69. Minute den Deckel drauf. „Unsere Balance zwischen Offensive und defensive hat nicht mehr gepasst. Wir hätten drei Tore schießen müssen, kriegen aber auch auf der anderen Seite zu viele Tore rein.“ Strehmel aber will trotz der vierten Pflichtspielniederlage in Folge keine Panik aufkommen lassen. „Bersenbrück hat sehr viel Qualität drin. Das ist nicht unser Maßstab. Wir müssen weiter hart arbeiten und unsere Punkte gegen andere Gegner holen.“

SSV: J. Kick – Topsakal, Breit, Palanis – Cinquino, Broistedt, M. Kick, Bammel, Gangloff – Reich,

Pörschmann (58. Haberecht).

Tore: 1:0 Manneh (19.), 2:0 Lührmann (39.), 3:0 Wellmann (69.), 3:1 M. Kick (80.), 4:1 Meyer (82.).

