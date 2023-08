Nullnummer zum Saisonstart für Vorsfelde III

In der Fußball-Kreisliga fiel der Startschuss für die Spielzeit 2023/24. In Vorsfelde war es – übertrieben geschildert – der einzige Schuss, der abgegeben wurde. Die Drittvertretung des Oberligisten kam gegen den SV Nordsteimke nicht über ein 0:0 hinaus.

„Wir hatten gefühlt 70 Prozent Ballbesitz, aber konnten damit einfach nichts anfangen. Es kam nichts dabei rum – so ein bisschen wie bei der deutschen Nationalmannschaft“, berichtete SSV-Trainer Christian Meyer von der Nullnummer. Viele Torchancen hatte dieses Auftaktduell nicht zu bieten. Nur in der Anfangsphase bot sich dem SVN die Gelegenheit zu treffen. Meyer: „Nach den ersten zehn Minuten mussten wir uns erstmal sammeln, da hatten wir Glück. Nordsteimke hatte zwei gute Konterchancen.“ Danach aber sei seine Mannschaft besser im Spiel gewesen und bekam das Geschehen „in den Griff“. Die Spielkontrolle zahlte sich aber nicht in Torchancen aus, so blieb es beim torlosen Remis. Der SVN kämpfte und rackerte und „hat sich den Punkt verdient“, wie Meyer anerkannte.

Die weiteren Ergebnisse

TSV Hehlingen II – TSV Heiligendorf 3:3 (1:1). Tore: 0:1 Sido (18.), 1:1 Al Kazazi (28.), 1:2 Ahmad (57.), 2:2 Henke (60.), 2:3 De Vincenzo (61.), 3.3 Julian (81.).

TV Jahn Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Krause (28.).

TSV Wolfsburg – VfB Fallersleben II 0:9 (0:5). Tore: 0:1 Geffert (6.), 0:1 Ponischil (28.), 0:3 Götz (35.), 0:4 Möller (42.), 0:5, 0:6 Ponischil (45., 49.), 0:7 Oliviert (52.), 0:8 Ponischil (58.), 0:9 Geffert (60.).

Sport Union Wolfsburg – ESV Wolfsburg 1:10 (1:7). Tore: 0:1 Zimpfer (7.), 0:2 Neumann (17.), 0:3 Habhab (23.), 0:4 Zimpfer (30.), 0:5 Neumann (32.), 0:6 Habhab(40.), 1:6 Baddague (41.), 1:7 Neumann (42.), 1:8 Zimpfer (58.), 1:9 Bojack (71.), 1:10 Zimpfer (90.).

SV Sandkamp – SSV Kästorf-Warmenau 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Biermann (43.), 0:2 Meyer (52.), 0:3 Reis (79.), 0:4 Meyer (90.).

