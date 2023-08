5:1 beim TSV Limmer – SV Wendessen übernimmt die Spitze

Wolfenbüttel. In Unterzahl feierten die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen einen souveränen 5:1-Auswärtserfolg.

Das war ein Ausrufezeichen: Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen gewannen mit 5:1 (2:1) beim Vorjahreszweiten TSV Limmer und übernahmen am dritten Spieltag die Tabellenspitze. Dabei mussten die Wendesserinnen einen Großteil der zweiten Halbzeit zu zehnt spielen, nachdem Gesa Radtke in der 55. Minute Gelb-Rot gesehen hatte.

„Wir hatten unser System im Vergleich zu den ersten Spielen etwas umgestellt und wollten mit Finja Heidrich als einzige Spitze Nadelstiche setzen. Das ist uns dank ihrer Schnelligkeit sehr gut gelungen. Der Plan ist komplett aufgegangen“, sagte SVW-Coach Marcel Döring. Heidrich hatte die Gäste bereits nach sieben Minuten in Führung gebracht. Zwar fiel unmittelbar danach der Ausgleich, doch schon zehn Minuten später war Heidrich erneut zur Stelle – so ging es mit einer 2:1-Führung für den SVW in die Kabinen.

Nach der Pause ging es wie gehabt weiter. Die schnelle Finja Heidrich erhöhte auf 3:1. Dann der vermeintliche Rückschlag für die Gäste: Gesa Radtke hatte bereits in der ersten Halbzeit die gelbe Karte gesehen und verursachte dann einen Strafstoß – die Konsequenz: Gelb-Rot! Doch der TSV Limmer konnte daraus kein Kapital schlagen. SVW-Keeperin Friederike Lau hielt den Elfmeter – „und danach haben wir keine Chance mehr zugelassen. Die Unterzahl hat man nicht gemerkt. Wir haben noch mal eine Schippe draufgelegt. Es war eine absolute Topleistung – Wahnsinn!“, freute sich Döring. Denise Böndel und Charlotte Klein schraubten die Führung weiter in die Höhe. „Wir mussten für diesen Sieg aber wirklich ans Limit gehen. Meine Spielerinnen haben sich in jeden Zweikampf geworfen“ lobte der Coach die Einsatzbereitschaft seines Teams.

SVW: Lau – Kraus, F. Heidrich (78. Fricke), van den Heuvel, Bölsing, Berger, Klein (85. Ahrens), L. Heidrich (68. Böndel), Heller, Blank, Radtke.

Tore: 0:1 Finja Heidrich (7.), 1:1 Baghdadi (8.), 1:2, 1:3 F. Heidrich (17., 51.), 1:4 Böndel (79.), 1:5 Klein (83.).

lüp

