Jahn und Hennrich holen in Bonn dritte Plätze

Dominik Jahn und Sabrina Hennrich starteten beim Bonner Sommerpokal. Dabei ging das Tanzsport-Duo des MTV Wolfenbüttel in der „jüngeren“ Gruppe, der Hauptgruppe B, und in der Klasse der Masters I B aufs Parkett.

In der Hauptgruppe B ließen die beiden Wolfenbütteler in der Vorrunde keine Zweifel aufkommen und holten sich alle Kreuze für die Endrunde. Duos aus Neuss und Aachen machten die ersten beiden Plätze unter sich aus. Doch den Kampf um den Bronzeplatz entschied das MTV-Paar mit den meisten dritten Plätzen für sich. Im Tango und Slowfox war es eine klare Sache, im Langsamen sowie Wiener Walzer und Quickstep jeweils nur eine einzige Wertung, die den Unterschied machte.

Wieder sind Tango und Slowfox stark bei Jahn und Hennrich

Mit diesem Erfolg im Rücken ging es in den zweiten Tag. Und es gelang Jahn/Hennrich, die Leistungen zu bestätigen. Sie meisterten die Vorrunde eindeutig. In der Endrunde reichte es für sie zum zweiten Mal für den dritten Gesamtplatz. Wie am Tag zuvor waren Tango und Slowfox die stärksten Tänze, die mit Platz 2 belohnt wurden. In den Tänzen Langsamer und Wiener Walzer sowie Quickstep war es jeweils eine Wertung Unterschied, die den Ausschlag für die Zweitplatzierten gab.

Mit dem zweiten dritten Platz waren Jahn/Hennrich hochzufrieden. Wertvolle Punkte für den Aufstieg in die A-Klasse hat das Duo damit errungen.

