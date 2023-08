1:3! Lupos Kräfte haben nicht ganz ausgereicht

„Wir hatten 60 überragende Minuten, aber wir hätten 90 gebraucht“ – so lautete das Fazit von Michele Rizzi, dem Trainer des Fußball-Oberligisten Lupo Martini Wolfsburg nach der 1:3 (0:0)-Niederlage beim BSV Rehden.

„Das war ein richtig gutes Niveau“

„Die erste Halbzeit war komplett ausgeglichen. Rehden hatte zwar etwas mehr vom Spiel, aber wir haben keine Chancen zugelassen und waren selbst auch immer wieder gefährlich“, erläuterte Rizzi, der seine Mannschaft über weite Strecken der Partie als die etwas bessere gesehen hatte. Lupos Trainer war von der Güte der Partie sehr angetan. „Das war ein richtig gutes Niveau – von beiden Mannschaften. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal ein so gutes Oberliga-Spiel gesehen habe.“

Lupo war gut eingestellt auf die starken Rehdener und vor allem: Die Lupo-Spieler setzten die taktischen Anweisung blendend in die Tat um. „Wir waren unfassbar aufmerksam“ und jeder Spieler ging läuferisch an seine Grenzen. Die Grenzen waren aufgrund der Englischen Woche aber eventuell früher erreicht als sonst.

Niederlage geht laut Rizzi in Ordnung

Der verdiente Führungstreffer durch Maxim Safronow verlieh zwar Rückenwind, dieser war aber nach knapp einer Stunde verflogen. „Die letzte halbe Stunde war Rehden deutlich besser. Wir haben das Zentrum nicht mehr zubekommen.“ Daher muss Rizzi auch eingestehen, dass die Niederlage so in Ordnung geht. Der Trainer hatte aber „gemischte Gefühle“, denn seine Mannschaft hatte so vieles richtig gemacht. „Da ist es einem fast lieber, man verliert 0:3 und war deutlich unterlegen. Aber so tut das dann weh.“

Lupo Martini: Herter – Jungk (89. Tuccio), Dubiel, Schlothauer, Ebot-Etchi – Chamorro – Luczkiewicz (64. Tortora), Safronow – Grimaldi (77. L. Homann), Drangmeister, Rizzo (77. Cimino).

Tore: 0:1 Safronow (47.), 1:1 Jobe (68.), 2:1 Cardoniz (73.), 3:1 Cardoniz (78.).

