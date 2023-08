Mit 87 Jahren: Manfred Reddigk holt Bronze

Der älteste Läufer kehrte von den deutschen Leichtathletik-Masters aus Mönchengladbach nicht mit leeren Händen zurück. Der fast 88-jährige Oldie Manfred Reddigk gewann über die 400-Meter-Distanz Bronze. Dabei spornte der Stadionsprecher den ungewöhnlich fitten Veteranen unter dem Beifall der zahlreichen Zuschauer beim Ablaufen der Stadionrunde zu einer beachtlichen Zeit von 104 Sekunden an.

„Natürlich habe ich mich über die lautstarke Unterstützung gefreut“, betonte der trainingsfleißige Lessingstädter und vergaß nicht die ungünstigen Bedingungen zu erwähnen: „Ich wäre sicherlich noch etwas schneller gelaufen, aber leider regnete es bei meinem Lauf unaufhörlich. Das war schon bitter.“

Reddigk verpasst über 100 m Edelmetall denkbar knapp

Diese Bedingungen verhinderten auch ein besseres Abschneiden im 100 m-Lauf. Dort schrammte Reddigk in einer Zeit von 18,89 Sekunden nur knapp an einem weiteren Edelmetall vorbei. „Trotzdem bin ich mit meinem Abschneiden sehr zufrieden. Für mich bildeten diese Titelkämpfe eine Premiere. Ich habe erst als Rentner mit dem Laufsport begonnen“, berichtete Reddigk, der sich am zweiten Wettkampftag noch die 200 m-Strecke zumutete und auch dort nur hauchdünn in 41,19 sek als Vierter den begehrten Podestplatz verpasste. „Ich will ja keine Ausrede suchen, aber meine beiden Operationen wirkten sich natürlich auch negativ aus“, blickte Reddigk zurück.

Kindermann landet auf Platz 4

Er setzte gemeinsam mit Klaus Kindermann, der ebenfalls in Mönchengladbach für den MTV Wolfenbüttel an den Start ging, sein Trainingsprogramm auf dem MTV-Areal fort.

Kindermann, der auch bei den Masters trotz seiner 67 Jahren bereits als alter Hase gilt, beschränkte sich in Mönchengladbach auf die kürzeste Sprintstrecke. Obwohl dem Bundesranglistenvierten mit 14,08 sek die ersehnte Bronzeplakette knapp verwehrt blieb, war er mit seinem Abschneiden ebenfalls zufrieden. „Ich war beim Start zu vorsichtig, um einen Fehlstart zu vermeiden, der das sofortige Ausscheiden zur Folge gehabt hätte.“

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de