Halchter und Schladen werfen Kreisligisten aus dem Pokal

Einige Überraschungen hatte die erste Runde des Fußball-Kreispokals der Nordharzliga und der 1. Nordharzklasse zu bieten. So schossen die Kreisklassisten SV Halchter und SV Schladen sich jeweils gegen ein klassenhöheres Team eine Runde weiter. Die Schladener schalteten den BV Germania Wolfenbüttel II mit 3:1 aus. Halchter gewann 4:1 gegen Viktoria Thiede. Der TSV Gielde setzte sich knapp beim Nachbarn FSV Fuhsetal durch. Die Favoriten SV Kissenbrück und SV Fümmelse feierten deutliche Auswärtssiege.

SV Halchter – FC Viktoria Thiede 4:1 (2:1). Tore: 1:0 Richter (20.), 2:0 Wald (26.), 2:1 Schander (32.), 3:1, 4:1 Seidel (75., 86.).

Mit einem Doppelschlag von Tristan Richter und Bastian Wald ging der SVH mit 2:0 in Führung – zu diesem Zeitpunkt absolut verdient. Mit einem Fehler brachten die Halchteraner die Thieder aber wieder ins Spiel. Jan Schander traf zum Anschluss für die Gäste aus Salzgitter. „In der Phase haben wir ein bisschen gewackelt. Nach der Pause haben wir aber alles gut wegverteidigt“, sagte Halchters Spieler Tobias Lehmann, der von einem verdienten Sieg sprach, der lediglich um ein Tor zu hoch gewesen sei. SVH-Torjäger Jan Seidel erzielte die Treffer drei und vier für die Gastgeber.

SG Bohrstadt – KSV Vahdet Salzgitter II 3:5 n. E. (2:2, 2:2). Tore: 0:1, 0:2 Yalcin (10., 14.), 1:2 Hundertmark (25.), 2:2 Eigentor Demir (35.).

Die Pflichtspielpremiere für SG-Trainer Thomas Alpert endete mit einem bitteren Erstrundenaus nach Elfmeterschießen. Dabei hatte die SG ihren frühen 0:2-Rückstand noch vor der Pause ausgeglichen. „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Dann habe ich umgestellt, wir sind ins Spiel gekommen und waren eigentlich die bessere Mannschaft“, sagte Alpert. In einem Punktspiel wäre ein Remis gerecht gewesen. „So haben die eben mehr verwandelt als wir. Das müssen wir akzeptieren.“

FSV Fuhsetal – TSV Gielde 3:4 (0:3). Tore: 0:1 Kuchenbäcker (30.), 0:2 Schneider (32.), 0:3 Brede (36.), 0:4 Eggers (56./Elfmeter), 1:4 Freckmann (64.), 2:4 Körner (82.), 3:4 Freckmann (89.).

Trotz des Auswärtssieges war TSV-Trainer Reinhard Lossau angefressen. „Die erste Halbzeit war noch in Ordnung, was wir dann in der zweiten gespielt haben, dafür finde ich keine Worte“, schimpfte der Coach. Thimon Eggers hatte die Gielder vom Elfmeterpunkt aus auf 4:0 davonziehen lassen, dann ruhten die Gäste sich aber offenbar auf dieser komfortablen Führung aus und mussten zum Schluss noch gehörig um den Einzug in die nächste Runde bangen.

SV Schladen – BV Germania Wolfenbüttel II 3:1 (0:1). Tore: 0:1 Scheffer (9.), 1:1 Ambrosius (55./ Elfmeter), 2:1 Kapitza (81.), 3:1 Löffler (89.).

Einen Abstimmungsfehler der Schladener Hintermannschaft nutzte Jurek Scheffer, um die Germanen in Führung zu bringen. Danach ließ die Viererkette der Gastgeber aber nichts mehr anbrennen und erhielt ein Sonderlob von Spielertrainer Jan Fischer. Nach dem Gegentor „haben wir das Zepter in die Hand genommen und das Spiel hochverdient gewonnen“, sagte Fischer. Michael Ambrosius glich nach der Pause per Strafstoß aus. Lennart Kapitza und Marcel Löffler legten nach. Der Sieg sei die Belohnung für die starke Vorbereitung gewesen, befand Fischer. „Wir hätten nach dem Führungstreffer nachlegen müssen. Das haben wir nicht“, ärgerte sich Germania-Trainer Dennis Keihe und erkannte an: „Wir haben uns nach der Pause blöd angestellt und verdient verloren.“

WSV Wiedelah – SV Kissenbrück 0:8 (0:5). Tore: 0:1 Fitzner (2.), 0:2, 0:3 Özdemir (11., 32.), 0:4 Hieret (40.), 0:5 Fitzner (41.), 0:6 Özdemir (47.), 0:7 Döring (78.), 0:8 Steinke (82.).

Eindeutige Angelegenheit für den Wolfenbütteler Nordharzligisten beim klassentieferen Team in Goslar: Nils Fitzner traf bereits in der 2. Minute zur Führung der Gäste und schnürte noch vor der Pause seinen Doppelpack. Arda Özdemir traf insgesamt dreimal. „Wir haben das Tempo hochgehalten, und viel Druck in der Offensive entwickelt. Wir waren 90 Minute dominant“, freute sich SVK-Trainer Alexander Böhm, der mit seinem Team das Erreichen des Halbfinals als Minimalziel ausgegeben hatte. Die einzige Chance der Gastgeber, ein Elfmeter, parierte SVK-Keeper Göral Graf.

TSG Jerstedt – SV Fümmelse 1:5 (0:1). Tore: 0:1 Tetzel (28.), 0:2 Junicke (49.), 0:3 Tetzel (74./Elfmeter), 1:3 Bieder (79.), 1:4 Reihers (76.), 1:5 Hooth (83.).

Ein weiterer Favoritensieg einer Wolfenbütteler Mannschaft bei einem klassentieferen Team in Goslar. Die Fümmelser führten zur Pause allerdings zunächst nur mit 1:0 durch einen Treffer von Marvin Tetzel. In der zweiten Halbzeit machte der Bezirksliga-Absteiger dann aber alles klar.

SV Wendessen II – FC Othfresen 1:5 (0:3). Tore: 0:1 Löwe (14.), 0:2 Schulze (21.), 0:3 Russo (40.), 0:4 Löwe (57.), 0:5 Schulze (70.), 1:5 Paul (80.).

MTV Wolfenbüttel II – Goslarer SC II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Ludew (17.), 1:1 Eigentor Kaselowsky (47.), 2:1 Heyer (77.), 3:1 Glöhde (82./Elfmeter).

VfL Salder II – Lindener SV 6:7 n.E. (0:1, 2:2). Tore: 0:1 Couthino-Colanni (33.), 1:1 Wagner (50.), 1:2 Iengo (68.), 2:2 Schwarzburger (88./Elfmeter).

FC Blau-Gelb Asse II – TSV Lochtum 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Weiske (11.), 0:2 Wagner (22.), 0:3 Weiske (75.), 0:4 Zeidan (90.+2).

MTV Dettum – FC Groß Döhren 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Ledowski (22.), 0:2 Sonnenberg (87./Elfmeter).

FC Othfresen II – TuS Cremlingen 6:7 n. E. (2:1, 2:2). Tore: 1:0 Künzl (6.), 1:1 Anders (17.), 2:1 Bresemann (40.), 2:2 Wenserski (58.).

VfB Dörnten – SG Veltheim/Lucklum 2:4 (0:1). Tore: 0:1 Diane (30.), 1:1 Balthasar (50.), 1:2 Oula (65.), 1:3 Swaray (73.), 2:3 Beese (78.), 2:4 Swaray (82./Elfmeter).

TuS Cremlingen II – VfL Liebenburg 7:8 n. E. (0:0, 1:1). Tore: 1:0 Kistner (72.), 1:1 Barwig (90.+3).

TSV Destedt – VfL Oker 3:2 (3:1). Tore: 1:0 Hase (14.), 2:0 Fehmer (24.), 2:1 Altin 26.), 3:1 Beese (40.), 3:2 Musa (48.).

2. Runde (23. August)

SF Ahlum (NHK 3) – MTV Salzdahlum II (NHK 3)

FC Othfresen – TSG Wildemann

3. Runde (6. September)

Spiel 35: SF Ahlum/Salzdahlum II – Sieger Othfresen – Wildemann

Spiel 36: FC Othfresen – Wildemann

Spiel 37: SV Wendessen – SVG Oberharz

Spiel 38: Sieger Seesen/SG A./Börßum/Hornburg – Lochtum

Spiel 39: Sieger Bad Harzburg II/SG Sickte/Hötzum – Lindener SV

Spiel 40: Vahdet SZ II – SV Fümmelse

Spiel 41: Sieger TSV Üfingen II/FG Vienenburg – TuS Cremlingen

Spiel 42: TSV Münchehof – SG Veltheim-Lucklum

Spiel 43: FC Gr. Döhren – FC RW Rhüden

Spiel 44: TSV Gielde – VfR Langelsheim

Spiel 45: SV Schladen – SC Gitter II

Spiel 46: SV Kissenbrück – TSV Salzgitter

Spiel 47: MTV Lichtenberg– SV Halchter

Spiel 48: SV GA Gebhardshagen – MTV Bornhausen

Spiel 49: VfL Liebenburg – TSV Destedt

Spiel 50: SG Bredelem/Astfeld – TSV Hallendorf

Spiel 51: SG Ildehausen – MTV Wolfenbüttel III

Achtelfinale (3. Oktober)

Spiel 52: Sieger Spiel 35 – Sieger Spiel 36/Sieger Spiel 37

Spiel 53: Sieger Spiel 38 – Sieger Spiel 39

Spiel 54: Sieger Spiel 40 – Sieger Spiel 41

Spiel 55: Sieger Spiel 42 – Sieger Spiel 43

Spiel 56: Sieger Spiel 44 – Sieger Spiel 45

Spiel 57: Sieger Spiel 46 – Sieger Spiel 47

Spiel 58: Sieger Spiel 48 – Sieger Spiel 49

Spiel 59: Sieger Spiel 50 – Sieger Spiel 51

