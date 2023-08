0:2, 2:2, 2:3, 3:3 – MTV Salzdahlum rettet einen Punkt

Salzdahlum. Gegen die Freien Turner Braunschweig II geraten die Salzdahlumer gleich zweimal in Rückstand, können aber in der Nachspielzeit ausgleichen.

„Wir ärgern uns, denn das Remis ist für uns kein Punktgewinn, sondern ein Punktverlust“, konstatierte Jens Hueske, Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Salzdahlum, nach dem 3:3 (0:1) auf heimischem Platz gegen die Freien Turnier Braunschweig II. Somit muss der MTV auch nach dem zweiten Spieltag weiter auf seinen ersten Sieg warten.

„Die Freien Turner standen in der ersten Halbzeit nur hinten drin. Sie wollten das Spiel verlangsamen. Es war ein Mittelfeldgeplänkel, das nicht schön anzusehen war“, gab Hueske zu. Das erste Tor gelang aber den Gästen aus der Löwenstadt, die vier Minuten vor dem Pausenpfiff in Führung gingen. „In der Pause haben wir gesagt, dass wir im zweiten Durchgang mehr Läufe in die Tiefe machen wollen. Das hat auch gut geklappt“, erklärte Salzdahlums Coach seine Gedankengänge in der Halbzeitunterbrechung.

2:0 für die Freien Turner wird zum „Hallo-Wach-Effekt“ für den MTV Salzdahlum

Den besseren Start nach dem Pausentee erwischte indes der Gast, der das zwischenzeitliche 2:0 markierte (50. Minute). Der Treffer sei aber der „Hallo-Wach-Effekt“ für die Hueske-Elf gewesen, wie der Trainer anmerkte. Nur zwei Minuten später erzielte Linus Hennecke den Anschlusstreffer. Im weiteren Verlauf drückten die Salzdahlumer aufs Tempo und vergaben unter anderem mit zwei Lattenschüssen den Ausgleich. In Minute 82 belohnten sich die Gastgeber dann für ihren Aufwand – der eingewechselte Björn Struck traf. Dann ging es kurz vor dem Ende Hin und Her: Zunächst brachte Kevin Hinterstorf die Braunschweiger wieder in Front, ehe Struck mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit erneut zum Ausgleich einschoss. „Wir müssen weiterhin an uns arbeiten“, merkte Huekse an.

Tore: 0:1 (41.), 0:2 (50.), 1:2 Hennecke (52.), 2:2 Struck (82.), 2:3 Hintersdorf (87.), 3:3 Struck (90.+2/Elfmeter).

