Barnstorf trifft nicht, Calberlah jubelt

Fußball-Bezirksliga: SV Barnstorf v SV GW Calberlah in grün Foto: regios24/Lars Landmann

Das hatte sich der Fußball-Bezirksligist SV Barnstorf eigentlich schon anders vorgestellt: Am 1. Spieltag der neuen Spielzeit traf der SVB am Sonntagnachmittag vor heimischen Publikum auf den SV Calberlah, der im Sommer einen riesigen Umbruch zu verdauen hatte. Viele sagen dem SVC deswegen auch eine schwierige Saison voraus. Doch die drei Punkte strich nicht Barnstorf ein. Mit 0:1 (0:0) ging die Partie nämlich verloren.

Dabei war die Mannschaft von SVB-Coach Jim Fack feldüberlegen und hatte auch etliche Chancen verbuchen können. Fack: „Wir machen unsere Chancen aber nicht rein. Wir hatten in der ersten Halbzeit gute Möglichkeiten, um zwei oder sogar drei Tore zu schießen.“ Das taten die Hausherren aber nicht.

Auch im zweiten Durchgang blieb der Gastgeber klar spielbestimmend, versäumte es aber weiterhin, die Überlegenheit in Tore umzumünzen. Stattdessen leisteten sie sich in der 73. Minute einen kapitalen Bock im Aufbauspiel. Nutznießer war Calberlahs Dennis Schwab, der allein aufs Barnstorfer Tor zusteuern durfte und den Ball im Netz versenkte.

Barnstorfs Trainer attestierte seiner Mannschaft die richtige Einstellung. Am Kampfgeist und an der Laufbereitschaft habe es nicht gemangelt. Aber: Auch der SVB hat einen großen Umbruch hinter sich. Und gepaart mit der „nicht optimalen Vorbereitung“ wirke sich das am Anfang der Saison umso stärker aus. „Es wird noch ein wenig dauern, aber wir werden wiederkommen. Keine Frage.“

mth

