Vorsfelde II verspielt Sieg gegen Reislingen

Der SSV Vorsfelde II (in Grün) schien gegen den SV Reislingen-Neuhaus (in Blau-Weiß) schon auf der Siegerstraße, aber gab am Ende doch noch zwei Punkte ab.

Zwei Punkte und – noch viel schlimmer – einen Spieler verloren. So könnte man den Saisonauftakt des SSV Vorsfelde II zusammenfassen. Der Fußball-Bezirksligist führte im Derby gegen den SV Reislingen-Neuhaus zur Pause bereits mit 3:1. Doch binnen weniger Minuten, kurz nach der Halbzeit, verspielten die Gastgeber die Führung. So reicht es für die Oberliga-Reserve nach dem 3:3 nur zu einem Zähler. Das ist aber nicht das einzige, was die Stimmung des SSV-Coaches vermieste.

Denn Leon Schröder hatte sich auch mit ansehen müssen, wie sich Pascal Richter wegen eines „überharten Einsteigens“ eines Reislinger Spielers schwer verletzte. „Das Sprunggelenk ist sofort angeschwollen. Er ist mit dem Krankenwagen direkt ins Krankenhaus. Das ist sehr ärgerlich, Pascal war sehr gut drauf.“ Für den Vorsfelder Trainer hätte diese Aktion einen Platzverweis zur Folge haben müssen. „Der Schiri zeigt aber nur Gelb.“ Schröder hatte für die Entscheidung des Schiedsrichters kein Verständnis.

Spielentscheidend sei diese Szene aber nicht gewesen. Denn dass seine Mannschaft dieses Spiel noch aus der Hand gegeben hatte, hat sich der SSV selbst zuzuschreiben.

Die Gegentreffer schluckt Vorsfelde II jeweils nach Fehlern

„Wir kommen sehr gut ins Spiel, sind sehr effizient, führen schnell 2:0 und stehen sehr sicher“, erläuterte Schröder. Neuzugang Sebastion Wagner-Reyes (13. Minute) und Lukas Koschik (15.) trafen für die Eberstädter. Dann aber der erste Bruch im Vorsfelder Spiel. Schröder ärgerte sich: „Durch einen individuellen Fehler kassieren wir den Anschlusstreffer.“ Niklas Spahn nahm das Geschenk des Gastgebers dankend an und traf (26.). Schröder: „Danach mussten wir erstmal für einen kurzen Moment durchatmen und uns sammeln.“ Das gelang aber noch vor der Pause. Connor Fast – ebenfalls neu beim SSV – stellte den alten Abstand in der 37. Minute wieder her.

Nach dem Wiederanpfiff schien Vorsfelde aber noch nicht ganz wach zu sein. Reislingen glich durch die Tore von Dennis Karatas (47.) und Henrik Maushake (51.) aus. Schröder schimpfte: „Wir dürfen nicht innerhalb von wenigen Minuten zwei Gegentore bekommen – und das wieder durch zwei Fehler von uns!“

Tore: 1:0 Wagner-Reyes (13.), 2:0 Koschik (15.), 2:1 N. Spahn (26.), 3:1 Fast (37.), 3:2 Karatas (47.), 3:3 Maushake (51.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de