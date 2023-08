Drei individuelle Patzer sorgen für Schandelahs Auftaktpleite

Schandelah-Gardessen (in Rot Kapitän Lars Ebeling) verlor das erste Spiel in Vechelde (in Grün).

„Wir haben drei lange Bälle bekommen, bei zweien davon macht unser Torwart einen Fehler und dann lagen wir schon mit 0:3 zurück“, fasste Marco Heidemann, Trainer des Fußball-Bezirksligisten MTV Schandelah-Gardessen, die Auftaktniederlage seines Teams beim SV Arminia Vechelde kurz und knapp zusammen. Letztlich stand für den MTV eine 1:3 (0:3)-Pleite zum Start in die neue Saison.

Dabei hatte die Anfangsphase zunächst den Gästen gehört. Philipp Stucki und Douglas Benker vergaben gute Einschussmöglichkeiten und somit auch die Führung für die Heidemann-Elf. Was folgte, war „Slapstick-Tor“ Nummer 1. Die Arminen agierten mit einem langen Ball in Richtung Schandelah-Keeper Timo Schilling, der sich beim Herauslaufen verschätzte. Marius Wolff nahm die Einladung dankend an und musste nach rund einer halben Stunde nur noch ins leere Gäste-Gehäuse einschieben. Ähnliches Schema bei Wolffs zweitem Streich (37. Minute): Diesmal war Innenverteidiger Paul Lakaschus unaufmerksam, Wolff lief alleine auf Schilling zu und schoss den Ball in die Maschen.

Mit dem Pausenpfiff gibt’s Gegentor Nummer 3

Unmittelbar vor dem Pausenpfiff sah Schandelahs Nummer 1 erneut nicht gut aus. Schilling vertändelte einen schon sicher geglaubten Ball, den Jakob Dettmer zur Vorentscheidung vollendete. Trotz des 0:3-Rückstandes zur Pause befand Heidemann: „Wir haben genug Chancen gehabt, zudem auch Halbchancen, die wir nicht zu Ende gespielt haben.“

Hoffnung auf etwas Zählbares machte dem MTV das 1:3 durch Tim Stucki nach dem Seitenwechsel (48.). Doch weitere Treffer kamen für die Gäste trotz Möglichkeiten von Gregor Maschel sowie Steffen Zumstrull nicht mehr hinzu. „Wir haben uns selbst geschlagen. Das darf dir so nicht passieren. Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft“, sagte Heidemann.

Tore: 1:0, 2:0 Wolff (28., 37.), 3:0 Dettmer (45.), 3:1 Stucki (49.). Gelb-Rot: Arminia (82.).

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de