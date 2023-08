Roklumer Rumpfelf erkämpft sich ein Remis

Es war das Duell der personell gebeutelten Teams am ersten Spieltag in Staffel 3 der Fußball-Bezirksliga. Sowohl die Hausherren des TSV Üfingen als auch die Gäste der SG Roklum-Winnigstedt hatten nur zwei Spieler auf der Bank. Am Ende trennten sich die Teams 2:2 (1:1)-unentschieden.

Urlauber, Verletzte, Erkrankte und ein kurzfristig einberufener Berufssoldat – die Liste der Gründe, warum sich der Kader von SG-Spielertrainer Pascal Krafft vor der Partie stark ausgedünnt hatte, ist lang. „Die, die da waren, haben voll durchgezogen. Darauf können wir echt stolz sein. In Üfingen mit einem so kleinen Kader einen Punkt zu holen, ist kaum zu erwarten“, sagte Krafft. Dabei hatten die Roklumer zunächst in Rückstand gelegen. Nach einem langen Ball hatte sich die SG-Abwehr verschätzt, TSV-Torjäger Philipp Lüer brachte Üfingen mit 1:0 in Führung.

Marcel Grabowski sorgte postwendend für den Ausgleich. „Der Treffer war schön herausgespielt“, lobte Krafft. In der zweiten Halbzeit lief es ganz ähnlich ab. Ein langer Ball, eine unsauber gestaffelte Roklumer Hintermannschaft, und Philipp Lüer brachte Üfingen erneut in Führung. Das letzte Wort hatte dann aber Leon Grabowski. Nach einem Foul an einem Roklumer gab es Strafstoß für die Gäste. Grabowski verwandelte und sicherte seinem Team den hart erkämpften Punkt.

Tore: 1:0 Lüer (16.), 1:1 Marcel Grabowski (21.), 2:1 Lüer (74.), 2:2 Leon Grabowski (77./FE).

