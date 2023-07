Salzdahlums Fehlerkette führt zu einer 1:7-Niederlage

Klare Sache im Can-Sportpark: Der KSV Vahdet Salzgitter setzte sich in seinem Erstrundenspiel im Fußball-Bezirkspokal gegen den MTV Salzdahlum mit 7:1 (3:0) durch. Das einseitige Duell zweier Bezirksligisten war quasi zur Pause entschieden. Dass die Salzdahlumer nach 45 Minuten nur drei Tore kassiert hatten, schmeichelte dem Team von Trainer Jens Hueske.

Die Platzherren benötigten nicht lange, um bei drückender Wärme auf Betriebstemperatur zu kommen. Gleich die erste Chance saß: Salzdahlums Hintermannschaft zeigte Lücken, Vahdet-Torjäger Sadik Balikci stieß hinein – 1:0 (6. Minute). Weiter ging’s in eine Richtung: Moritz Kadoke traf die Latte (10.), Balikci, nachdem er Gästekeeper Konstantin Täubert umkurvt hatte, das Außennetz (14.).

Nach nicht einmal einer Stunde steht’s aus MTV-Sicht 0:6

In der 18. Minute enteilte Tiziano Matedda über links Sipan Hamko und tunnelte Täubert zum 2:0. Jone Schönkes Kopfball (22.) war die einzige klare MTV-Chance in der ersten Halbzeit. Bei Balikcis Lupfer (35.) blieb Täubert Sieger, in Minute 44 revanchierte sich der Vahdet-Goalgetter. Er verwandelte einen Elfmeter zum 3:0, nachdem ihn Täubert zuvor von den Beinen geholt hatte. An der Dominanz der Gastgeber änderte sich auch nach dem Seitenwechsel nichts. Binnen zwölf Minuten stand es nach Balikcis Doppelpack (47., 52.) und Yusuf Kücükkayas Abstauber (57.) 6:0. In der Folgezeit schaltete das Team von Trainer Veysel Polat in den Schongang zurück.

„Wir haben uns leider krasse Fehler geleistet, die zu Gegentoren führten. Das waren Situationen, in denen ich meine Jungs nicht wiedererkannt habe“, sagte MTV-Trainer Jens Hueske. „Wir sind im Moment nicht in dem Modus, alles zu geben, um ein Spiel erfolgreich zu bestreiten.“ Zwar verkürzten die Salzdahlumer durch Linus Hennecke auf 1:6 (79.), doch dann hatte Balikci das letzte Wort und stellte mit seinem fünften Treffer den 7:1-Endstand her (84.).

Tore: 1:0 Balikci (6.), 2:0 Matedda (18.), 3:0 Balikci (44./Foulelfmeter), 4:0, 5:0 Balikci (47., 52./Foulelfmeter), 6:0 Kücükkaya (57.), 6:1 Hennecke (79.), 7:1 Balikci (84.).

