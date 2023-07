Familien-Testspiel der Stuckis endet unentschieden

Ohne Sieg blieben die Fußball-Bezirksligisten BV Germania Wolfenbüttel sowie MTV Schandelah-Gardessen in ihren Vorbereitungsspielen am Mittwoch. Dennoch waren beide Trainer, Sascha Kallmeyer (Germania) und Marco Heidemann (MTV), zufrieden mit den Auftritten ihrer Teams.

Bezirksliga

BV Germania Wolfenbüttel – VfB Fallersleben 1:2 (1:0). Tore: 1:0 Kawulok (40.), 1:1 Pollak (57.), 1:2 Poguntke (64.).

Germanias Trainer Sascha Kallmeyer bescheinigte seinem Team die „beste Leistung in der bisherigen Vorbereitung“. Gegen eine „richtig gute Fallersleber Mannschaft“ hätte seine Elf, die ohne gelernten Stürmer auskommen musste, kämpferisch wie spielerisch vor allem in der ersten Halbzeit vollumfänglich überzeugt.

Dennoch fand Kallmeyer ein Haar in der Suppe. „Es war unfassbar, wie viele hochkarätige Torchancen wir ausgelassen haben“, sagte der BVG-Coach. „Das Spiel hätte auch 5:2 für uns enden können.“ Zweimal trafen die Platzherren das leere Fallersleber Tor nicht. „Diese Dinger“, so Kallmeyer, „hätte auch ein Mittelfeldspieler reinmachen müssen.“

MTV Schandelah-Gardessen – BSC Acosta II 1:1 (0:0). Tore: 0:1 (48.), 1:1 Pätzold (85.).

Kuriosum am Rande: Gästetrainer Uwe Stucki, der in Schandelah lebt, coachte Bezirksliga-Absteiger BSC Acosta II, während im MTV-Trikot seine beiden Söhne Philipp sowie Tim, der in diesem Sommer von Acosta nach Schandelah gewechselt war, aufliefen.

Schandelahs Trainer Marco Heidemann interessierten indes weniger die netten Rand-Anekdoten, als vielmehr das, was seine Mannschaft im ersten Vorbereitungsspiel zeigte. „Das hat mir ganz gut gefallen“, sagte Heidemann. „Vor allem in den ersten 30 Minuten lief es bei uns ziemlich rund.“ Nach dem Seitentausch habe seine Mannschaft zunehmend fahrig agiert. „Wir hatten schwere Beine, aber das ist in der Vorbereitung nicht verwunderlich.“

