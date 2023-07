Wenn auch ein 16. Platz ein Erfolg ist

Als einzige Turnerin Niedersachsens schaffte Alina Heinemann vom MTV Jahn Schladen erstmals die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft und belegte einen hervorragenden 16. Platz.

Wenn man bedenkt, dass die überwiegenden Teilnehmerinnen in einem Bundesstützpunkt sind und damit ein völlig anderes Trainingspensum absolvieren, ist die Leistung der Turnerin des MTV Jahn Schladen umso höher zu bewerten. Alina Heinemann studiert in Wolfsburg und trainiert bis zu fünfmal in der Woche im Leistungszentrum Hannover-Badenstedt.

Wettkampf beginnt am Boden

Ihren Wettkampf im gut besuchten PSD Bank Dome in Düsseldorf begann sie am Boden. Auch ohne einem vorgeschriebenen Doppelsalto ist es eine Augenweide für die Zuschauer, der eleganten Turnerin zuzusehen. Sie punktete mit schwierigen Drehungen, Schrauben und Perfektion. Am Sprung zeigte sie einen guten Tsukahara gebückt. Ihre Barrenübung ist mit Jägersalto und Doppelbücksalto-Abgang konkurrenzfähig, nur musste sie das Gerät unfreiwillig verlassen. Mit der Wertung von 10,6 Punkten lag sie dennoch im Mittelfeld.

An ihr Paradegerät, den Schwebebalken, ging Heinemann als letzte Turnerin des Tages. Unter dem tosenden Applaus für die zu diesem Zeitpunkt feststehende Deutsche Meisterin Elisabeth Seitz kein leichtes Unterfangen. Ihre Übung auf dem zehn Zentimeter schmalen Grat war gespickt mit Höchstschwierigkeiten wie Seitwärtssalto, Menicelli-Spreizsalto-Verbindung, Schrittüberschlag und Taucherdrehung.

Heinemanns Nervosität führt zu einigen Unsauberkeiten

Doch die Nervosität war spürbar, einige größere „Wackler“ ließen sich nicht vermeiden, aber „toll, dass sie oben geblieben ist,“ freute sich die neue Landestrainerin Carolin Nolte. Beim letzten Bundesliga-Turnier hatte Alina Heinemann am Schwebebalken eine der höchsten Wertungen in der zweiten Liga erturnt und zeigte somit, dass es auch anders geht.

