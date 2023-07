VfL-Talente bringen drei Silbermedaillen mit

Wolfsburg/Berlin. Die Wolfsburger Judoka Crina und Teodor Ababii sowie Alexander Haak belegen beim Nord-Cup in Berlin jeweils den zweiten Platz in ihrer Klasse.

Drei Wolfsburger Judoka waren jüngst beim 10. Nord-Cup in Berlin dabei. Bei dem Mega-Turnier, das für alle Altersklassen offen gewesen ist, gingen insgesamt knapp 600 Kämpferinnen und Kämpfer an den Start. Die Farben des VfL Wolfsburg vertraten das Geschwisterpaar Crina und Teodor Ababii sowie Alexander Haak. Die drei kamen allesamt mit einer Silbermedaille um den Hals zurück in die Autostadt.

Allein in der Altersklasse U15 gingen 170 Teilnehmer auf der Matte – darunter auch Teodor Ababii (65,1 Kilogramm) und Alexander Haak (52,6 kg). Teodor Ababii ging in einer Dreier-Gruppe an den Start. In seinem ersten Kampf musste er sich noch geschlagen geben, im zweiten aber zwang er seinen Kontrahenten zur Aufgabe und gewann die Silbermedaille.

Haak bekam es in seiner Gewichtsklasse mit drei Gegnern zu tun. Durch einen Wurf mit Ippon besiegte er den ersten und gestaltete auch das Duell mit seinem zweiten Gegner siegreich. Allerdings musste der Kampf zweimal ausgefochten werden, nachdem es eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters und anschließende lange Diskussionen gegeben hatte. Dieses Hickhack beeindruckte Haak aber nicht weiter, er bewies Nerven und siegte. Im letzten Kampf ging es für ihn also um Gold – und Haak ging zunächst durch einen Waza-Ari-Wurf auch in Führung. Doch im weiteren Kampfverlauf konterte der Gegner geschickt und siegte am Ende. Haak bekam die Silbermedaille.

Ebenfalls auf drei Kontrahentinnen traf Crina Ababii. Zwei Kämpfe entschied sie vorzeitig durch einen Ippon-Wurf. Der dritte Kampf ging hingegen durch einen Schiedsentscheid verloren. Auch sie stand bei der Siegerehrung auf der zweithöchsten Stufe und bekam die Silbermedaille überreicht.

Trainer Andrej Haak und VfL-Abteilungsleiter Jacques Komosinski waren mit den Leistungen ihrer Schützlinge zufrieden.

red/mth

