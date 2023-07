MTV Wolfenbüttel vor schnellem Wiedersehen mit Niklas Kühle

Wolfenbüttel. Die Lessingstädter treffen am Samstag im Endspiel des Wolters Cup in Rothemühle auf den Oberligisten FSV Schöningen.

Auf Hannes Joppich (in Blau) und den MTV Wolfenbüttel wartet am Samstag im Finale in Rothemühle gegen Oberligist FSV Schöningen eine Herkulesaufgabe.

Es ist das von vielen erhoffte Finale: Bei der 33. Auflage des Fußball-Wolters Cup in Rothemühle treffen am Samstag (15 Uhr) Landesliga-Vizemeister MTV Wolfenbüttel sowie der Oberliga-Fünfte der vergangenen Saison, FSV Schöningen, aufeinander. Die Wolfenbütteler hatten sich am Mittwoch dank des späten 1:0-Siegtreffers gegen die FT Braunschweig Platz 1 in Gruppe A und somit die Finalteilnahme gesichert. Die FSV zog am Donnerstag nach, sie gewann auch ihr drittes Vorrundenspiel. Gegen Bezirksligist SC Rot-Weiß Volkmarode hieß es am Ende 7:0.

Wie schon in den Gruppenspielen wird der MTV auch im Finale nicht in Bestbesetzung antreten können. Jonas Klöppelt (Aufbautraining nach Sprunggelenkverletzung) und Nils Göwecke (Urlaub) fehlen weiter. Ismet Hussein hatte im letzten Gruppenspiel gegen die Turner wegen muskulärer Probleme vorsorglich pausiert. Ins Team zurückkehren dürfte der zuletzt berufsbedingt fehlende Johannes Patz.

Ein Wiedersehen wird es mit dem Ex-MTVer Niklas Kühle geben, der in diesem Sommer vom Meesche-Klub nach Schöningen gewechselt war. Die FSV hat sich zudem mit Stürmer Christian Beck (ehemals 1. FC Magdeburg) prominent verstärkt. Im vergangenen Monat ebenfalls zur FSV gewechselt war Wolfenbüttels Torhüter Nummer 2, Philipp Steinke. Der 30-Jährige ist nach einem Kreuzbandriss aber noch nicht bei 100 Prozent. Ihr Testspiel bei der U23 des 1. FC Magdeburg, das fast zeitgleich mit dem Rothemühle-Finale stattfinden sollte, haben die Schöninger auf kommenden Dienstag verlegt. Der Grund: Ihnen steht nur ein einsatzbereiter Keeper zur Verfügung.

Schwere Beine hin, schwere Beine her: Am Sonntag (14 Uhr, in Bergfeld) geht es für die Wolfenbütteler dann bereits mit dem nächsten Testspiel weiter. Wieder ist ein Oberligist der Gegner. Das Team von Trainer Deniz Dogan trifft auf den Landesliga-Meister der vergangenen Saison, den SSV Vorsfelde.

