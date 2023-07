„Platte“ Wolfenbütteler erkämpfen sich ein Testspiel-Remis

Während andere Fußball-Bezirksligisten bereits mehrere Vorbereitungsspiele absolviert haben, stieg der MTV Wolfenbüttel II verspätet mit dem ersten Test beim FC Heeseberg ein. Der Grund: Der MTV II ist im Bezirkspokal nicht dabei und am ersten Punktspieltag spielfrei. Bereits sein viertes Testspiel bestritt dagegen der FC Arminia Adersheim, der sich gegen den MTV Hondelage in erstaunlich guter Frühform präsentierte.

FC Heeseberg – MTV Wolfenbüttel II 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Sarizki (FE/21.), 1:1 Schrader (32.), 2:1 Maushake (33.), 2:2 Joe (65.).

Die MTV-Reserve befindet sich seit etwas mehr als einer Woche wieder im Training, die Partie in Söllingen gegen Heeseberg war der erste Formtest. „Die Beine waren schwer“, sagte MTV-Coach Christian Kaselowsky. Das zeigte sich vor allem bei den Gegentoren, die die Wolfenbütteler nach zu spätem Stören und nach einem Stockfehler begünstigten. Das 2:2, erzielt durch den Ex-Roklumer Aguero Joe (65.), sei laut Kaselowsky durchaus verdient gewesen. „In der ersten Halbzeit hatten wir das Chancenplus, nach der Pause war Heeseberg am Drücker.“ Heeseberg habe zur zweiten Halbzeit „elf Frische“ gebracht, „wir dagegen waren am Ende platt“.

FC Arminia Adersheim – MTV Hondelage 3:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 Golombek (15., 45.), 3:0 M. Koch (52.), 3:1 Slotta (67.).

FCA-Spielertrainer Garrit Golombek zeigte sich mit dem Auftritt seiner Elf einverstanden. Die Gastgeber präsentierten sich spielfreudig und taktisch gereift. „Das, was wir uns im Training erarbeiten, greift immer besser“, sagte Doppeltorschütze Golombek, der aber auch einen Ansatzpunkt für Kritik fand: „Wir lassen zu viele Standards für den Gegner zu. Daran müssen wir noch arbeiten.“ Zeit dafür ist am Wochenende, dann reist der FCA ins Trainingslager nach Darlingerode (Sachsen-Anhalt).

Weitere Testspiele

SG Bohrstadt – TSV Immenrode (Fr., 18.30 Uhr), MTV Salzdahlum – TSV Hallendorf (Fr., 19 Uhr), MTV Salzdahlum II – RSV Braunschweig II (Fr., 20.15 Uhr).

