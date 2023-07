MTV Wolfenbüttel wahrt seine Finalchance

Wolfenbüttels Neuzugang Yannick Könnecker (am Ball) versuchte, im Mittelfeld des MTV das Geschehen an sich zu reißen.

Der MTV Wolfenbüttel wahrte seine Chance, beim Fußball-Vorbereitungsturnier um den Wolters Cup in Rothemühle ins Finale einzuziehen. Im Duell zweier Landesligisten trennte sich der MTV 2:2 (2:2) von Eintracht Braunschweig II. Beide Teams führen die Tabelle der Gruppe A nach zwei Spielen mit jeweils vier Punkten an, die Wolfenbütteler belegen wegen des um zwei Treffer besseren Torverhältnisses Platz 1.

Am heutigen Mittwochabend dürfte es auf den parallel liegenden Spielfeldern in Rothemühle zu einem „Wettschießen“ kommen: Der MTV trifft auf die Freien Turner (19.15 Uhr), Eintracht auf den TSV Hillerse (18.30 Uhr). Der Gruppenerste trifft am Samstag im Finale auf den Sieger der Parallelgruppe, in der Oberligist FSV Schöningen die besten Karten hat.

MTV Wolfenbüttel geht unglücklich in Rückstand

Wolfenbüttels Co-Trainer Anthony Pfitzner, der den aus familiären Gründen in Lübeck weilenden Chefcoach Deniz Dogan an der Seitenlinie vertrat, zeigte sich einverstanden mit dem Auftritt seiner Jungs. „Über die gesamten 90 Minuten betrachtet waren wir die bessere Mannschaft“, sagte Pfitzner. In der von hoher Intensität geprägten Partie gerieten die Wolfenbütteler zunächst unglücklich in Rückstand. Nach einer Ecke faustete MTV-Keeper Jonas Wiechert den Ball gegen seinen Innenverteidiger Noah Schöngart, von dessen Körper die Kugel hinter die Linie trudelte (8.).

Der Gegentreffer zeigte aber keine negative Wirkung. Im Gegenteil. Die MTV-Elf legte sofort den Vorwärtsgang ein und wäre fast postwendend zum Ausgleich gekommen, doch der 22-Meter-Kracher von Ismet Hussein klatschte ans Gebälk (9.). Sechs Minuten später war es dann so weit: Linus Queißer legte quer auf Hannes Joppich, der den Ball mit aller Konsequenz zum 1:1 in die Maschen drosch.

Beide Teams lassen gute Chancen kurz vor der Pause liegen

Nach einer Trinkpause war zunächst Eintracht das wachere Team. Nach einer scharfen Linksflanke hielt der im Zentrum unbehelligte Eintracht-Kapitän Christian Ebeling den Kopf hin und ließ Wiechert keine Abwehrchance – das 2:1 für die Blau-Gelben (31.). Doch wieder schüttelten sich die Wolfenbütteler und schlugen zurück. Nachdem Janosch Bauer bei seinem Sololauf an Eintracht-Keeper Luca Podlech hängengeblieben war, setzte MTV-Goalgetter Queißer nach und schob den Ball zum 2:2 in die Maschen. Nach 45 Minuten hätte es auch 3:3 stehen können. Eintracht-Angreifer Maurice Franke scheiterte aber ebenso freistehend an MTV-Schlussmann Wiechert (42.) wie Wolfenbüttels Janosch Bauer, der in Podlech im Eins-gegen-Eins seinen Meister fand (45.).

Durchgang 2 blieb in den Zweikämpfen ähnlich intensiv, in den Strafräumen passierte aber nicht mehr allzu viel. Für MTV-Zugang Julio Rodrigues, der von Oberliga-Absteiger MTV Gifhorn kam und am vergangenen Freitag in Wolfenbüttel unterschrieben hatte, endete das Debüt vorzeitig. Fünf Minuten nach seiner Einwechslung sah der bald 21-Jährige die gelbe Karte, zehn weitere Minuten später wandelte er am Rande einer roten Karte, so dass ihn Pfitzner vorsorglich vom Feld holte.

MTV: Wiechert – Erdmann, Linek, Schöngart, Patz – Suckel, Hussein – Queißer, Könnecker, Joppich – Bauer. Eingewechselt: Halimi, Stöver, Jovanovic, L. Vollbrecht, Grosonja, Abou-Raya, Rodrigues, Ostapowicz, Kara.

Tore: 0:1 Schöngart (ET, 8.), 1:1 Joppich (16.), 1:2 Ebeling (31.), 2:2 Queißer (37.).

