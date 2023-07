Vor Germania Wolfenbüttel liegt viel Arbeit

Mit einer Niederlage stieg Landesliga-Absteiger BV Germania Wolfenbüttel in den Reigen seiner Vorbereitungsspiele ein. Der künftige Bezirksligist unterlag im heimischen MKN-Sportpark Landesliga-Mitabsteiger BSC Acosta mit 2:3 (1:2).

Beim BV Germania hapert es in der Arbeit gegen den Ball

Dass für das neuformierte Team um das neue Trainerduo Sascha Kallmeyer/Didier Bakondon längst noch nicht alles reibungslos lief, verwunderte kaum. Kallmeyer/Bakondon sind erst vor einer Woche mit ihrer Mannschaft in die Vorbereitung eingestiegen. „Willig haben sich die Jungs gezeigt, keine Frage“, sagte Kallmeyer. „Aber wie schon in den ersten Trainingseinheiten zeigte sich auch im ersten Spiel, dass viel Arbeit vor uns liegt.“

In zwei Phasen eines Fußballspiels greife bei seiner neuen Mannschaft längst noch nicht jedes Rädchen ins nächste. „Das Arbeiten gegen den Ball ist unsere größte Schwachstelle“, sagte Kallmeyer. „Und zwar nach Ballverlusten und wenn der Gegner den Ball hat.“

20 Spieler stehen im Kader – jeder bekommt seine Einsatzzeit

Immerhin: Nach vorne zeigten die Germanen einige gute Ansätze. und sie entwickelten bei drückender Hitze eine gewisse Stehaufmännchen-Mentalität, denn zweimal glichen sie Führungen der Braunschweiger wieder aus. „Nach dem 2:2 hatten wir vier, fünf hochkarätige Chancen, um in Führung zu gehen“, berichtete Kallmeyer. Besser machten es die Gäste: Eine Chance, ein Tor, schon stand es 3:2 für Acosta. Ole-Mathis Schene traf per Foulelfmeter zum 3:2 (65.).

Zu diesem Zeitpunkt hatte BVG-Coach Kallmeyer bereits die Hälfte seines Startpersonals ausgewechselt. „Wir hatten 20 Mann dabei, alles sollten spielen“, so Kallmeyer. „Es war ganz klar, dass am Ende die Abläufe nicht mehr passten.“

Am Donnerstag geht es gegen Teutonia Groß Lafferde weiter

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Germania-Kickern nicht. Das Acosta-Spiel bildete den Auftakt einer intensiven Trainingswoche, in die am Donnerstag (19 Uhr, MKN-Sportpark) das Testspiel gegen den Bezirksligisten Teutonia Groß Lafferde eingebettet ist. Abgeschlossen wird die Einheiten-intensive Woche am Sonntag. Laut Kallmeyer werde morgens trainiert, ehe am Nachmittag ein abschließender Test gegen den BSC Acosta II ansteht. Ärgerlich indes, so Kallmeyer, sei, dass sich ausgerechnet in dieser Woche viele seiner Spieler in den Urlaub aufmachen. „Das erschwert uns die Trainingsarbeit natürlich.“

Tore: 0:1 Schene (13.), 1:1 Himmstedt (25.), 1:2 Schene (40.), 2:2 Krömer (48.), 2:3 Schene (FE/65.).

