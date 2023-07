Wolfenbütteler Staffelläuferinnen siegen in Bad Harzburg

Wolfenbüttel. An zahlreichen Wettkämpfen nahmen die Leichtathleten aus dem Kreis Wolfenbüttel teil – und präsentierten sich dabei in einer guten Verfassung.

Erfolgreiche Wochen liegen hinter den Leichtathleten aus dem Kreis Wolfenbüttel, die bei zahlreichen Wettkämpfen an den Start gingen.

Beim Springer- und Sprintermeeting in Schöningen dominierten die Frauen des MTV Wolfenbüttel in den Sprungdisziplinen. Leonie Böhm (4,89 Meter) gewann vor Paula Wilkening (4,66 m) im Weitsprung, im Hochsprung tauschten die beiden die Plätze: Wilkening (1,48 m), Böhm (1,40 m).

Bei den Männern gewann Tobias vom Endt (MTV Jahn Schladen) den 100-Meter-Sprint in 11,9 Sekunden, Frank Kindermann vom MTV Wolfenbüttel landete auf Platz 3 (14,4 sek). Marlon Schwarzer vom MTV verbuchte einen weiteren ersten Platz (M18, Weitsprung, 4,62 m). Auch Hanna-Marie Edler war erfolgreich: Sie gewann in der Altersklasse W13 im 75-m-Sprint sowie im Weit- und Hochsprung, in dem sie mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 1,42 m ihren Wettkampf krönte. Schnell unterwegs war auch Ben Rock Salas Elvins vom MTV Dettum. Er war in der M11 über die 75 m am schnellsten (8,0 sek) und wurde Zweiter im Weitsprung (3,93 m). Sein Vereinskollege Finn Flohr gewann in der M12 sogar beide Disziplinen (75 m: 11,6 sek, Weitsprung: 4,07 m).

MTV-Junioren siegen in den Dreikampfwertungen

Außerdem siegten die Junioren des MTV Wolfenbüttel Enno Böcher (M6), Emil Schröder (M8), Nele Böcher (W5), Jette Pyschik (W7) und Lina Darwisch (W8) in den Dreikampfwertungen. Zweite Plätze holten dort Frederic Kuhnert (M5), Joris Pyschik (M7), Frida Rohrig (W8), dritte Plätze gingen an Mathilda Päs (W7) und Nieke Katsagiorgis (W9).

Wolfenbüttler sind auch beim Kinder- und Jugendsportfest am Start

Der MTV war zudem beim Kinder- und Jugendsportfest des SV Esbeck vertreten. Die Sportler der U10 und jünger Lina Darwisch, Frida Rohrig, Juna Hunt, Anni und Luise Monsees gingen in ihren Altersklassen im Dreikampf in den Wettkampf und freuten sich über zahlreiche vordere Platzierungen. Außerdem bewiesen die Läuferinnen des MTV beim Harzer Staffeltag in Bad Harzburg ihre gute Form. Mit einer U16-Staffel über 3 x 800 m startete Wolfenbüttel mit Hanna-Marie Edler, Nike Amelsberg (beide U14) und Paula Griebel (U16). Das Rennen setzte sich aus Teams der U16, U18 und Frauen zusammen. Amelsberg legte einen starken Start vor, Griebel mobilisierte alle Kräfte und brachte die MTV-Staffel in Führung. Bei den Finalläuferinnen duellierte Edler sich mit einer starken 400-m-Läuferin aus Bad Harzburg. Edlers Sprintstärke auf der zweiten Runde sicherte den klaren Sieg für den MTV Wolfenbüttel.

lüp

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de