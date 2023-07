MTV/BG Wolfenbüttel sucht Gastfamilie für Basketball-Talent

Wolfenbüttel. Basketball-Nachwuchsspieler Damarae Simson will in Deutschland Fuß fassen.

Damarae Simson (am Ball) will in der kommenden Saison für Wolfenbüttel spielen und sucht eine Gastfamilie.

Die Basketballabteilung des MTV/BG Wolfenbüttel sucht eine aufgeschlossene Gastfamilie für den Nachwuchsspieler Damarae Simson. Der 16-jährige Niederländer schnupperte bereits in der vergangenen Saison Wolfenbütteler Basketballluft. Mit der erfolgreichen hiesigen U16 hat er an der europäischen Jugendbasketballliga EYBL teilgenommen und das Team, die Trainer und Wolfenbüttel ins Herz geschlossen.

„Damarae möchte gern bei uns im Verein Basketball spielen und wird im kommenden Schuljahr von Wolfenbüttel aus online am Unterricht einer weiterführenden Schule in den Niederlanden teilnehmen. Zudem wird er ein Praktikum in Deutschland im Bereich Sport und Coaching absolvieren“, berichtet MTV/BG-Trainer Christian Raus. „Da er mit 16 Jahren noch relativ jung ist, sind wir auf der Suche nach einer netten Familie, bei der er ab Mitte August für zunächst 12 Monate leben kann.“ Eine Aufwandsentschädigung wird gezahlt. Damarae sei ein basketballbegeisterter, aufgeschlossener und kommunikativer Mensch, der mit seiner Familie derzeit in der Nähe von Haarlem wohnt.

Bei Interesse oder Fragen E-Mail an Maxim Hoffmann: m.hoffmann@mtv-wolfenbuettel.de.

