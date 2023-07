Börßum steht in einer Kategorie ganz oben

Wolfenbüttel. In der abgelaufenen Saison der Fußball-Nordharzliga gelang der SG Achim/Börßum/Hornburg der höchste Sieg, der TSV Gielde war am torreichsten Remis beteiligt.

Mit dem Sieg im Aufstiegsspiel der SG Remlingen/Denkte (3:2 gegen FG Vienenburg/Wiedelah) ist die Saison in der Fußball-Nordharzliga vor zweieinhalb Wochen zu Ende gegangen. Die Denkter und der MTV Schandelah-Gardessen haben die Staffel 2 dominiert. Aber auch die SG Achim/Börßum/Hornburg ließ aufhorchen und verbuchte unter anderem den höchsten Sieg der zurückliegenden Spielzeit.

124 Tore: Der MTV Schandelah-Gardessen stellte die mit Abstand beste Angriffsreihe der Staffel 2. Dabei verteilte sich die Torgefahr beim Pokalsieger sowie Staffel- und Kreismeister auf mehrere Spieler. Mit Philipp Stucki (21 Tore), Gregor Maschel (12), Lennart Kuntze und Christopher Petzold (beide 11) trafen vier Schandelaher zweistellig. Zum Vergleich: Der Primus der Parallelstaffel, SC 18 Harlinerode, traf in seinen 24 Spielen „nur“ 78 Mal. Den besten Torjäger hatte die SG Remlingen/Denkte in ihren Reihen: Alexander-Pascal Klusmann wurde mit 39 Treffern Torschützenkönig.

Schandelah-Gardessen stellt die beste Defensive

29 – Schandelah-Gardessen stellt in Staffel 2 auch den Bestwert bei den Gegentreffern. In der Kategorie war Harlingerode in Staffel 1 mit 27 kassierten Toren – bei zwei Spielen weniger – einen Tuck besser.

5 – fünfmal sah die SG Bohrstadt Gelb-Rot. Höchstwert in Staffel 2. Die Bohrstädter haben sich damit knapp vor dem VfL Salder II „durchgesetzt“ – die Salzgitteraner erhielten vier Gelb-Rote-Karten und sahen dafür einmal glatt Rot. Zwei rote Karten gab es in der abgelaufenen Saison in Staffel 2 für zwei Teams: Viktoria Thiede und die SG Achim/Börßum/Hornburg. In Staffel 1 schaffte es der FC Groß Döhren sogar dreimal, sich einen direkten Platzverweis abzuholen.

Gleich vier Partien wurden „am grüne Tisch“ entschieden

4 Spiele wurden in der Nordharzliga mit 5:0 gewertet, weil die gegnerische Mannschaft nicht angetreten ist, alle vier in Staffel 2. Vor der Winterpause kam dies einmal vor, danach folgten drei Nicht-Antritte. So musste zum Beispiel der MTV Schandelah-Gardessen seine Meisterschaft feiern, ohne ein Spiel bestritten zu haben, weil die SG Bohrstadt nicht angetreten ist.

10:0 – der höchste Sieg der Saison gelang der SG Achim/Börßum/Hornburg, die den VfL Salder II am 22. März mit 10:0 besiegte, Schandelah-Gardessen landete in dieser Kategorie nur auf Platz 2, der MTV gewann – ebenfalls gegen Salder II – mit 9:0. Das torreichste Spiel der Saison in Staffel 2 gewann der FSV Fuhsetal mit 10:2. Gegner: wieder der VfL Salder II. Nur in der Partie der Goslarer Mannschaften VfL Liebenburg und WSV Wiedelah in Staffel 1 fiel noch ein Tor mehr, der VfL gewann 11:2. Ebenfalls in Staffel 1 war der Wolfenbütteler Vertreter TSV Gielde am torreichsten Unentschieden beteiligt: der TSV trennte sich im Heimspiel von Liebenburg mit 4:4.

1 – die Anzahl der Wolfenbütteler Vereine, die für den Spielbetrieb über einen Kunstrasenplatz verfügen. Der TuS Cremlingen kam dadurch in den Genuss, das letzte Spiel des Jahres 2022 zu bestreiten. Der TuS bezwang am 4. Dezember den TSV Salzgitter mit 2:1.

lüp

