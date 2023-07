KSG Wolfenbüttel verstärkt sich mit Rust und Marienfeld

Im Kegelsport ist derzeit das Transferfenster geöffnet – die KSG Wolfenbüttel hat zweimal zugeschlagen und vermeldet Neuzugänge für die Verbandsoberliga-Mannschaft.

So schließt sich Axel Marienfeld der ersten Herrenmannschaft an. Er wechselt von der KSG Peine in die Lessingstadt. Als Zweiter in der Einzelwertung der Verbandsklasse und Landesmeister Bohle in der Kategorie Herren-A hatte der 53-Jährige im vergangenen Jahr individuelle Erfolge verzeichnet. Marienfeld schließt sich damit auch seinem Bruder Bernd Hille wieder an, der ebenfalls bei der KSG aktiv ist.

„Axel möchte sich noch mal verändern und bei uns durchstarten. Da wir in der höchsten Landesliga spielen, sind wir für gute Kegler immer eine Option. Mit ihm möchten wir wieder angreifen und im Bestfall erneut an den Aufstiegsspielen zur 2. Bundesliga teilnehmen“, erklärt der KSG-Vorsitzende Thomas Janitschke.

Ein weiterer Neuzugang ist dagegen ein alter Bekannter. Stefan Rust kehrt nach zweijähriger Abwesenheit zurück zur KSG, nachdem er wieder in die Region gezogen ist. „Stefan kommt von der SG Stahl Quedlinburg und war in der Vergangenheit schon Teil der ersten Mannschaft. Mit ihm konnten wir einige Aufstiege feiern. Wir freuen uns, dass er wieder da ist“, sagt KSG-Chef Janitschke.

