Die Herren des MTV Wolfenbüttel stehen kurz vor dem Abstieg

Wolfenbüttel. Das 3:3 gegen Sommerbostel in der Verbandsliga dürfte nicht reichen. Die Herren 30 des ESV feiern in der Oberlige den dritten Sieg in Folge.

Die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel haben ihren misslungenen Saisonstart in der Oberliga inzwischen ausgebügelt: Nach drei Niederlagen zum Auftakt haben die „Eisenbahner“ jetzt mit dem 6:3 gegen Hannover ihren dritten Sieg in Folge eingefahren. Den Herren des MTV ist im Heimspiel nur ein Remis gelungen, der Verbandsliga-Klassenerhalt der Wolfenbütteler ist damit vor dem letzten Spieltag in weite Ferne gerückt.

Herren 30, Oberliga

ESV Wolfenbüttel – TV GW Hannover 6:3. „Nach den drei Niederlagen zum Auftakt sah es für uns schon sehr düster aus. Jetzt haben wir es aber geschafft, uns für das letzte Saisonspiel in eine gute Ausgangslage zu bringen“, freute sich ESV-Sprecher Christian Prang.

Das 6:3 gegen Hannover sieht deutlich aus, dabei war es ein knapper Sieg. Drei Einzel gingen erst im Matchtiebreak an die Wolfenbütteler. ESV-Topspieler Christoph Imdahl gewann 6:7, 6:2, 10:4. „Er hatte im ersten Satz noch nicht richtig in die Partie gefunden“, berichtete Prang, der in seinem Einzel ebenfalls den ersten Durchgang verlor und im zweiten Satz 5:6 hinten lag, dann aber Tiebreak und Entscheidungssatz gewann. „Zum Glück habe ich die Nerven behalten“, sagte Prang. Robin Volze gewann dagegen den ersten Satz und ließ dann etwas nach, fand aber rechtzeitig zurück ins Spiel (6:4, 3:6 10:8). Marcel Callegari siegte an Position 2 dagegen in zwei Sätzen, wobei beide knapp verliefen (7:6, 7:5). Souverän brachte Kai Posenau (6:3, 6:2) sein Einzel ins Ziel. Nur Kaspar Delahaye an Position 6 kassierte eine Niederlage – seine erste in dieser Saison. „Er ist sonst unser Punktegarant“, sagte Prang.

Mit dem 5:1 aus den Einzeln war der Sieg des ESV bereits in trockenen Tüchern, dennoch spielten die Teams noch drei lange Doppel (zwei gingen an Hannover) – so lange, dass die Herren 30 noch auf dem Platz standen, während drumherum bereits das Sommerfest der ESV-Tennisabteilung begann. „Da hatten wir noch ordentlich Unterstützung“, sagte Christian Prang.

Herren, Verbandsliga

MTV Wolfenbüttel – TC Sommerbostel II 3:3. „Sommerbostel hatte vier ungefähr gleichwertige Spieler“, sagte MTV-Kapitän Timour Dick, der sein Einzel 6:1, 6:1 gewann. „Der Gegner kam mit dem Wind nicht zurecht“, berichtete Dick. Tim Dettmer und Malte Hartmann verloren ihre Einzel dagegen in zwei Sätzen. Den Ausgleich brachte Jannis Possekel mit seinem 7:6, 6:0-Erfolg an Position 4.

„Im Doppel wollten wir beide Punkte holen“, erklärte Dick, der zusammen mit dem in den Einzeln noch geschonten Dominik Bode gegen einen „starken und beweglichen Gegner“ erst ab dem zweiten Satz so richtig Fahrt aufnahm – 4:6, 6:3, 10:4. Die Zweisatz-Niederlage von Dettmer/Possekel führte zur Punkteteilung. „Sie haben super gekämpft, konnten aber leider nicht gewinnen“, bedauerte Dick.

lüp

