Lokalmatadorin Müller gelingt ein Sieg beim Top-10-Turnier

Zum Abschluss boten die Wolfenbütteler Beachdays unzählige spannende und hochkarätige Duelle. Die zehntägige Strandsport-Großveranstaltung am Landeshuter Platz endete wie schon bei ihren vorherigen Auflagen mit dem Top-10-Turnier des Nordwestdeutschen Volleyballverbands (NWVV).

Für WVC-Duo geht die Arbeit nach Turnier-Aus weiter

Für zahlreiche Volleyballer aus der Lessingstadt bedeutet das: Es ist voller Einsatz sowohl im Sand als auch

Nach zwei Niederlagen war das Top-10-Turnier für die beiden Wolfenbütteler Florian Rößler (links) und Elias Güldenhaupt bereits beendet. Foto: Olaf Hahn / regios24

im Orga-Team gefragt. Für die Lokalmatadore Elias Güldenhaupt und Florian Rößler (beide vom Wolfenbütteler VC) war das Turnier nach zwei Niederlagen sportlich bereits beendet. „Ab dann hatten wir deutlich mehr zu tun“, erklärte Güldenhaupt schmunzelnd – denn mit dem Turnier-Aus war mehr Anpacken in der Organisation gefragt. Aber deshalb ärgerte sich Güldenhaupt nicht. „Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt“, sagte er über die beiden Niederlagen. Als 16. der Setzliste mussten Güldenhaupt/Rößler gleich in der ersten Runde gegen die Favoriten und späteren Turniersieger Jannis Hopt und Mio Wüst aus Berlin ran. Beim 7:15, 5:15 war das Wolfenbütteler Duo chancenlos. In der zweiten Runde im Verliererbaum dieses im Double-Out-Modus gespielten Turniers unterlag das WVC-Team dann Malte Fahrenbach und Bjarne Fischer (beide Bremen 1860) mit 0:2 (10:15, 9:15). „Da hätten wir unser Maximum herausholen müssen, dann hätten wir eine Chance gehabt“, war sich Güldenhaupt sicher.

Eine Runde weiter ging es in der Frauenkonkurrenz für die Wolfenbüttelerin Jennifer Müller, die zusammen mit Nele Fröhlich (SV Olympia 92 Braunschweig) an den Start gegangen war. Sie schalteten in

Das junge WVC-Duo Jolie Kunze (links) und Katharina Käfer gab sein Debüt in einem Top-10-Turnier. Foto: Olaf Hahn / regios24

der zweiten Runde im Verliererbaum das junge WVC-Duo Jolie Kunze und Katharina Käfer aus und gewannen in zwei Sätzen (15:11, 15:13). „Damit haben wir unser Ziel erreicht, einen Sieg einzufahren“, freute sich Müller, für die anschließend nach dem dritten Spiel das Turnier beendet war. Müller/Fröhlich verloren gegen Isabell von Zepelin (MTV Salzgitter) und Alexandra Margraf (USC Braunschweig mit 0:2 (11:15, 12:15).

Rathkamp freut sich über einen besonderen Blockpunkt

In den Verliererbaum rutschten Müller/Fröhlich nach der ersten Runde, nachdem sie den späteren Finalistinnen Tanja Hülsebusch (TuSpo Weende) und Katharina Rathkamp (TV Cloppenburg) 0:2 (9:15 9:15) unterlegen waren. „Mein Highlight des Turniers war es aber, dass ich gegen Katharina einen Blockpunkt geschafft habe. Sie ist schließlich die größte Spielerin des Turniers“, erklärte Müller.

Das junge und talentierte WVC-Duo Kunze/Käfer hatte zuvor gegen Diana Ceschia und Maria Paul beim 0:2 (4:15, 11:15) bereits Lehrgeld gezahlt.

Die Favoriten setzen sich durch

Letztendlich kann man festhalten, dass Überraschungen beim Top-10-Turnier ausblieben. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern setzten sich die Topfavoriten durch, die bereits in der Setzliste an Position 1 geführt waren.

Katharina Rathkamp (in Pink, rechts) und Tanja Hülsebusch mussten sich im Finale Fritzi Brinkmann (in Orange, links) und Karolin Fröhlich geschlagen geben. Foto: Bastian Lüpke / regios24

Bei den Frauen gewann das Duo Fritzi Brinkmann (Paradies Beacher) und Karolin Fröhlich (VC Olympia Berlin). Die Hauptstädterinnen gaben im gesamten Turnierverlauf nur einen Satz ab – im Halbfinale. Im Endspiel gewannen sie souverän gegen Katharina Rathkamp (TV Cloppenburg ) und Tanja Hülsebusch (TuSpo Weende), die allerdings das erste Mal gemeinsam im Sand antraten und nach einer Niederlage in der dritten Runde sich noch ins Halbfinale und Endspiel kämpften. Vor allem die hochgewachsene und blockstarke Rathkamp war am Netz oft schwer zu überwinden. Doch Brinkmann/Fröhlich fanden immer wieder Wege an der gegnerischen Abwehr vorbei und gewannen letztlich souverän in zwei Durchgängen (21:11, 21:11).

Bei den Männer setzten sich Mio Wüst (Hauptstadtbeacher) und Jannis Hopt (Sonne im Paradies) ebenso souverän durch. Auch sie gaben auf ihrem Weg ins Finale nur einen Satz ab und gewannen dann gegen Ruben Peters und Lukas Wittenhorst (beide SF Aligse) klar mit 21:13 und 21:16. Dabei profitierten die beiden Turniersieger immer wieder von ihrem starken Teamspiel, wobei Hopt den Ball zielgenau für Wüst auflegte, der mit seinen starken Angriffsschlägen ein ums andere Mal die Zähler auf die Habenseite brachte. Peters/Wittenhorst hatten zwar auch strake Phasen, doch die Berliner waren

Mio Wüst (links) und Jannis Hopt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und gewannen das Top-10-Turnier in Wolfenbüttel. Foto: Bastian Lüpke / regios24

frischer und punkteten konstanter

Die Turnierergebnisse:

Frauen

Runde 1: Brinkmann/​Fröhlich – Freilos, Sass/​Schumann – Kotthoff/​Müller 2:0 (15:11, 15:13), Ceschia/​Paul – Kunze/​Käfer 2:0 (15:4, 15:11), Fröhlich/​Müller – Hülsebusch/​Rathkamp 0:2 (9:15, 9:15), Hoffmann/​Hülsebusch – Freilos, Margraf/​von Zepelin – Prinzhorn/​Tefs 2:1 (15:10, 10:15, 15:9),

Mohr/​Mumm – Liskova/​Wottke 2:1 (10:15, 15:13, 15:12), Maidhof/​Meiser – Freilos.

Gewinner Runde 2: Brinkmann/​Fröhlich – Sass/​Schumann 2:0 (15:8, 15:5),

Ceschia/​Paul – Hülsebusch/​Rathkamp 0:2 (13:15, 12:15), Hoffmann/​Hülsebusch – Margraf/​von Zepelin 2:0 (15:11, 15:6), Mohr/​Mumm – Maidhof/​Meiser 0:2 (7:15, 8:15).

Verlierer Runde 1: Kotthoff/​Müller – Freilos,

Fröhlich/​Müller – Kunze/​Käfer 2:0 (15:11, 15:13), Prinzhorn/​Tefs (Freilos), Liskova/​Wottke (Freilos).

Verlierer Runde 2: Kotthoff/​Müller – Mohr/​Mumm 2:1 (16:14, 11:15, 15:9), Fröhlich/​Müller – Margraf/​von Zepelin 0:2 (11:15, 12:15), Prinzhorn/​Tefs – Ceschia/​Paul 0:2 (19:21, 13:15), Liskova/​Wottke – Sass/​Schumann 2:0 (15:11, 15:8).

Gewinner Runde 3: Brinkmann/​Fröhlich –

Hülsebusch/​Rathkamp 2:0 (15:9, 15:6), Hoffmann/​Hülsebusch – Maidhof/​Meiser 1:2 (15:10, 11:15, 13:15).

Verlierer Runde 3: Liskova/​Wottke – Ceschia/​Paul 2:1 (15:10 13:15 15:10), Margraf/​von Zepelin – Kotthoff/​Müller 0:2 (11:15, 13:15).

Verlierer Runde 4: Hoffmann/​Hülsebusch –

Liskova/​Wottke 2:0 (15:8, 15:10), Hülsebusch/​Rathkamp – Kotthoff/​Müller 2:1 (12:15, 15:9 15:10).

Halbfinale

Brinkmann/​Fröhlich – Hoffmann/​Hülsebusch 2:1 (21:19, 17:21, 16:14).

Maidhof/​Meiser – Hülsebusch/​Rathkamp 1:2 (17:21, 24:22, 3:15).

Spiel um Platz 3

Hoffmann/​Hülsebusch – Maidhof/​Meiser 2:0 (21:11, 21:12).

Finale

Brinkmann/​Fröhlich – Hülsebusch/​Rathkamp 2:0 (21:11, 21:11).

Männer

Runde 1: Hopt/​Wüst – Güldenhaupt/​Rößler

2:0 (15:7, 15:5), Fahrenbach/​Fischer – Hauschild/​Lange 0:2 (11:15, 11:15), Adelmann/​Jargow – Albers/​Wendt 2:0 (15:8, 15:5), Ludwig/​Utermöhlen – Johanning/​Sackermann

1:2 (12:15, 15:11, 10:15), Bakumovski/​Menzel – Püschmann/​Seidel 2:0 (15:6, 15:9), Brem/​Ebeling – Galle/​Pelle 1:2 (15:13, 20:22, 11:15), Johanning/​Schultze – Tanger/​Trost

1:2 (8:15, 15:10, 9:15), Dinter/​Korporal –

Peters/​Wittenhorst 0:2 (4:15, 15:17).

Gewinner Runde 2: Hopt/​Wüst – Hauschild/​Lange 2:0 (15:8, 15:6), Adelmann/​Jargow –

Johanning/​Sackermann 2:1 (18:20, 20:18, 15:7), Bakumovski/​Menzel – Galle/​Pelle 2:0 (15:12, 15:10), Tanger/​Trost – Peters/​Wittenhorst 0:2 (11:15, 10:15).

Verlierer Runde 1: Fahrenbach/​Fischer – Güldenhaupt/​Rößler 2:0 (15:10 15:9), Ludwig/​Utermöhlen – Albers/​Wendt 0:2 (13:15, 9:15),

Brem/​Ebeling – Püschmann/​Seidel 2:0 (15:8, 15:9), Dinter/​Korporal – Johanning/​Schultze

0:2 (8:15, 11:15).

Verlierer Runde 2: Fahrenbach/​Fischer – Tanger/​Trost 2:0 (15:10, 15:9), Albers/​Wendt – Galle/​Pelle 2:1 (15:13, 11:15, 15:12), Brem/​Ebeling – Johanning/​Sackermann 0:2 (11:15, 11:15), Johanning/​Schultze – Hauschild/​Lange 0:2 (11:15, 13:15).

Gewinner Runde 3: Hopt/​Wüst – Adelmann/​Jargow 2:1 (12:15, 15:12, 15:7), Bakumovski/​Menzel – Peters/​Wittenhorst 0:2 (6:15, 0:15).

Verlierer Runde 3: Hauschild/​Lange – Johanning/​Sackermann 0:2 (9:15, 11:15), Albers/​Wendt – Fahrenbach/​Fischer 0:2 (6:15, 7:15).

Verlierer Runde 4: Bakumovski/​Menzel – Johanning/​Sackermann 0:2 (8:15, 5:15), Adelmann/​Jargow – Fahrenbach/​Fischer 2:1 (17:19, 15:12, 15:5).

Halbfinale

Hopt/​Wüst – Johanning/​Sackermann 2:0 (21:16, 21:19).

Peters/​Wittenhorst – Adelmann/​Jargow 2:0 (21:19, 21:9).

Spiel um Platz 3

Johanning/​Sackermann – Adelmann/​Jargow 2:0 (21:17, 21:14).

Finale

Hopt/​Wüst – Peters/​Wittenhorst 2:0 (21:13, 21:16).

