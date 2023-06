Wilhelm-Busch-Grundschule verteidigt den Titel

Vielversprechend präsentierte sich der Wolfenbütteler Basketball-Nachwuchs jetzt beim Grundschulturnier. 60 Kinder aus 5 Schulen gingen dabei auf Korbjagd – am Ende verteidigte die Wilhelm-Busch-Grundschule ihren Titel aus dem Vorjahr vor den Teams der Wilhelm-Raabe-Schule und der Grundschulen Karlstraße, Hornburg und Geitelplatz.

„Wir mussten das Turnier kurzerhand von draußen in die Halle verlegen“, berichtete MTV-Basketballlehrer Maxim Hoffmann, der Jannis Nielandt einen „super Job“ bei der gesamten Organisation bescheinigte. Mit Maxe Kück, Ulli Scholz, Detlev Bothe, Jasmin Conrad und Christian Raus waren zudem Helfer aus drei Generationen am Start.

Organisatoren sehen „richtig hohes Niveau“ am Landeshuter Platz

In der Halle am Landeshuter Platz ging es dann ordentlich zur Sache. „Das war richtig hohes Niveau, was wir da gesehen haben. Es hat Spaß gemacht“, freute sich Hoffmann. Der Basketballtrainer hat einen deutlichen Qualitätssprung zu vorherigen Ausgaben dieses Turniers beobachtet. „Da musste man erstmal die Regeln erklären“, berichtete Hoffmann. Diesmal waren die meisten Kinder mit dem Regelwerk der Sportart bereits sehr gut vertraut. „Von den 60 Kindern, die mitgespielt haben, trainieren 30 regelmäßig im Verein“, berichtetet Hoffmann – die meisten sind im Programm der MTV/BG. Die Wilhelm-Busch- und die Clemens-Grundschule haben zudem eigene Basketball-AGs, an den anderen drei Schulen hatte Jannis Nielandt die AGs angeboten und betreut. Dieses basketballerische Vorwissen der Grundschüler habe man den Duellen beim Turnier deutlich angesehen. „Die hatten oft schon eine klare Idee, wie sie spielen wollten. Da gab es schnelle und präzise Pässe, Korbleger, Dreier – es war einfach alles dabei“, schwärmte Hoffmann vom Spiel der Kleinsten. Die Wilhelm-Busch-Grundschule setzte sich zwar am Ende an die Spitze, „es gab aber viele knappe Entscheidungen.“

Veranstalter suchen weitere starke Partner, um das Turnier weiter wachsen zu lassen

Die Organisatoren ziehen ein positives Zwischenfazit und verfolgen weiter ehrgeizige Ziele: Fürs nächste Mal wünscht sich Hoffmann, dass acht Schulen teilnehmen, „damit viele Spiele auf Augenhöhe stattfinden können“ und hofft, noch mehr Schulbesuche zu verwirklichen. Um den Aufwand auch finanziell weiter betreiben zu können, suchen die Organisatoren noch weitere starke Partner.

