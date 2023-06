ESV Wolfenbüttel fährt Überraschungssieg ein

Die Tennis-Herren 30 des ESV Wolfenbüttel finden immer mehr in die Oberliga-Saison hinein. Nach drei Niederlagen in Folge zum Auftakt haben sie jetzt mit dem 6:3-Erfolg über den TC GW Gifhorn den zweite Sieg in Folge eingefahren. Die „Eisenbahner“ benötigen aber noch weitere Punkte für den Klassenerhalt. Bei den Herren des MTV Wolfenbüttel deutet sich dagegen der Abstieg aus der Verbandsliga immer mehr an. Die Herren 60 der WTHV haben nach ihrer Niederlage in Berlin dagegen bereits Gewissheit. Das Team hat es im ersten Jahr in der Regionalliga nicht geschafft, die Klasse zu halten.

Herren 60, Regionalliga

Fachvereinigung Tennis – Wolfenbütteler THV 5:4. Die knappe Niederlage im letzten Saisonspiel hat das Regionalliga-Aus des Aufsteigers aus Wolfenbüttel besiegelt. Nach den Einzelsiegen von Herbert Palm (6:3, 6:3) und Uwe Seel (7:6, 6:3) und den Niederlagen von Frank Lindenlaub, Steven Berg, Georg Arens und Ulrich Adam hätten die Wolfenbütteler zwei Erfolge im Doppel benötigt, um den Gesamtsieg einzufahren. Doch lediglich Adam/Berg setzten sich im Matchtiebreak durch (6:3, 1:6, 10:4).

Herren 30, Oberliga

ESV Wolfenbüttel – TC GW Gifhorn 6:3. Die „Eisenbahner“ können weiter auf den Klassenerhalt hoffen. „Es war wichtig, dass wir dieses Spiel gewonnen haben. Damit hatten wir im Vorfeld eigentlich nicht gerechnet. Der Sieg von Nikolausdorf-Garrel gegen Haste spielt uns allerdings überhaupt nicht in die Karten“, sagte ESV-Sprecher Christian Prang.

Gegen Gifhorn brachten Spitzenspieler Christoph Imdahl (6:4, 7:6) und die Nummer 2 des ESV, Marcel Callegari (6:2, 6:1), den ESV im Okerstadion in Führung. „Christoph hat ein richtig starkes Spiel abgeliefert. Das war seine beste Saisonleistung bisher. Marcel hat zwar ein klares Ergebnis eingefahren, es waren aber viele lange und umkämpfte Ballwechsel dabei“, berichtete Prang, der genau wie Tobias Kühle sein Einzel verlor. „Mein Gegner war einfach zu gut. Den hätte ich auch an einem guten Tag nicht besiegen können“, musste Prang eingestehen. Robin Volze (6:4, 6:3) und Kaspar Delahaye (6:3, 6:3) sorgten „in gewohnter Manier“, so Prang, für die 4:2-Führung nach den Einzeln.

„Wir dachten, dass wir in den Doppeln unterlegen sind und haben deswegen lange über die Aufstellung nachgedacht. Anscheinend haben wir die richtigen Entscheidungen getroffen“, freute sich Prang über die Erfolge. Imdahl/Callegari und Delahaye/Prang brachten den Heimsieg unter Dach und Fach. „Jetzt müssen wir die letzen beiden Saisonspiele gewinnen, um aus eigener Kraft die Klasse zu halten.“

Herren, Verbandsliga

TC Gieboldehausen – MTV Wolfenbüttel 5:1. Für den personell weiterhin gebeutelten MTV sieht es düster aus in Sachen Klassenerhalt. Timour Dick verlor das Spitzeneinzel im Landkreis Göttingen in zwei Sätzen. Nikita Dovgopol konnte bei seinem ersten Verbandsliga-Einsatz sein Einzel nicht beenden und auch Malte Hartmann war in zwei Sätzen unterlegen. Jannis Possekel verlor dagegen erst im Matchtiebreak.

Den Ehrenpunkt für die Gäste besorgten Dick/Possekel im dann nur noch bedeutungsarmen Doppel mit ihrem 7:5, 6:0-Erfolg.

