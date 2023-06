Buntes Auftaktprogramm bei den Beach-Days

Bevor die klassischen Strandsportarten die Bühne bei den Wolfenbütteler Beach-Days betreten, standen neben Fußball am Auftaktwochenende zunächst die Sportarten Tennis, Völkerball sowie Roundnet auf dem Programm.

Das Teilnehmerfeld im Beach-Tennis wurde in zwei Spielklassen eingeteilt. Insgesamt traten 16 Doppel-Teams an. In der A-Wertung waren sogar Tennisspieler von anderen Top-Vereinen – wie zum Beispiel dem TV Jahn Wolfsburg und dem Barrier TC am Start – das Duo „Mein Lieblingsteam“ (Tim Burkhardt/Niklas Schulz) setzte sich vor den „Flying Dicks“ (Timour Dick/Jannis Possekel), „Silent b“ (Louis Sobanski/Tjark Kunkel) und „Veganes Hack“ (Levente Egyhazi/Laurenz Licht) durch. In der B-Wertung hatten Josef Huch und Maximilian Galter („Tohuwabohu“) die Nase vorn. Dahinter landeten die „Beach Hoppers“ (Malte Schuchard/Luisa Strzelczyk) vor „Jannis und Julia“ (Julia Erich/Jannis Brüggemann) und „Oker-Volley“ (Alexandra Berg/Tobias Braunsberger).

Beim Freizeit-Cup im Beach-Völkerball traten sechs Teams an. Dabei errang das „Team ohne Namen“ den Gesamtsieg – gefolgt von „Rutschballverein Albatros“, „Muschelschubser“, „Schnelle Schlangen“, „Bitte nicht so doll werfen“ und „Das Schlägerteam“.

