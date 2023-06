Wendessens Rumpfelf ist beim Testspiel-Highlight chancenlos

Salzdahlum. Bei der Einweihung des neuen Kunstrasenplatzes in Salzdahlum unterliegen die Oberliga-Fußballerinnen des SVW dem FC Hertha 03 Berlin mit 0:16.

Finja Heidrich (Mitte) setzte immer mal wieder zu Sturmläufen an, insgesamt sorgten die Wendesserinnen mit ihren Offensivbemühungen aber nur selten für Gefahr.

Im ersten Fußballspiel über 90 Minuten auf dem neuen Salzdahlumer B-Platz bekamen die zahlreichen Zuschauer und Besucher gleich viele Tore zu sehen – die allerdings alle eine Mannschaft erzielte. Die Oberliga-Fußballerinnen des SV Wendessen hatten gegen den Regionalligisten FC Herta 03 Berlin letztlich keine Chance und verloren 0:16 (0:8).

Der Klassenunterschied wurde noch durch weitere Faktoren verstärkt: Die Wendesserinnen konnten nur mit einer Rumpfelf antreten, weil viele Spielerinnen urlaubsbedingt fehlten. Fast die gesamte Wendesser Hintermannschaft inklusive Torhüterin fehlten beim Testspiel-Highlight in Salzdahlum. „Außerdem starten wir erst in zwei Wochen mit der Vorbereitung. Die Berlinerinnen spielen noch bis zu den Sommerferien durch, weil sie viele Schülerinnen in der Mannschaft haben“, erklärte Marco Rettberg, Co-Trainer des SVW.

Schon nach drei Minuten nutzten die Berlinerinnen, die insgesamt deutlich hungriger wirkten, einen Fehlpass der SVW-Abwehr aus und gingen in Führung. Bis zur 21. Minute blieb es bei nur diesem einen Gegentreffer. Dann schlug Berlin aber erneut zu. Nach der Trinkpause in der Mitte der ersten Halbzeit ging es dann Schlag auf Schlag, der Regionalligist baute seine Führung bis zur Pause auf 8:0 aus.

Wendessen versuchte zwar, Entlastungsangriffe zu fahren, doch meist endeten die Sololäufe von Finja Heidrich und Denise Böndel im gegnerischen 16er, wo eine Anspielstation fehlte. Hin und wieder kam so zwar etwas Gefahr auf, für einen Treffer reichte es aber nicht.

Oftmals waren Wendesser Ballbesitzphasen schnell beendet, während sich die Berlinerinnen ballsicher zeigten und auch läuferisch die etwas höhere Intensität auf den neuen Salzdahlumer Kunstrasenplatz brachten.

„Der Gegner war spielerisch sehr stark, hatte ein hohes Niveau“, musste SVW-Coach Rettberg eingestehen. „Bei uns war auch die Motivation nicht so da – erst recht nach den zwei schnellen Gegentoren“, sagte Rettberg und ergänzte: „Mit unseren Ausfällen konnten wir da nicht mithalten – dafür hätten wir schon unsere Top-Elf gebraucht.“

Trotz der 0:16-Abfuhr haben die Wendesserinnen das Spiel gerne bestritten – nicht nur als Freundschaftsdienst für den MTV Salzdahlum. Der SVW freut sich – wie andere Stadtvereine auch – darauf, künftig den Kunstrasenplatz mitnutzen zu können. „Das wird nötig sein. Wir haben immer mehr Mannschaften im Betrieb, und unseren B-Platz kann man weiterhin vergessen“, sagte Marcel Döring vom SVW.

