Schandelah-Gardessen wird vom Punkt aus Nordharzmeister

Der Nordharzmeister 2022/2023: Der MTV Schandelah-Gardessen gewann in Groß Elbe das Duell der Staffelsieger gegen den SC Harlingerode.

„Es war noch einmal ein netter Nachmittag“, meinte Co-Trainer Sven Wessels schmunzelnd. Seine Fußballer des MTV Schandelah-Gardessen entschieden das Endspiel um die Nordharz-Kreismeisterschaft gegen den SC 18 Harlingerode mit 6:4 nach Elfmeterschießen (2:2, 1:1) für sich und gewannen so eine Partie, „die man nicht unbedingt gebraucht hätte“.

Dennoch seien beide Mannschaften engagiert zur Sache gegangen, konstatierte Wessels. „Wir sind auch gut ins Spiel gestartet und früh in Führung gegangen.“ Eine schöne Kombination schloss Matthias Jeschke (12.) zum 1:0 für den MTV ab. „Danach haben wir einige Leichtsinnsfehler gemacht und den Gegner ins Spiel zurückgebracht“, so Wessels. Ein Ball rutschte durch, Linus Knackstedt war zur Stelle – das 1:1 (42.) kurz vor der Pause, es war Harlingerodes erste Torchance überhaupt.

Durch einen „vermeidbaren, aber berechtigten“ Foulstrafstoß gingen die Harlingeroder (53.) dann sogar in Front. Schandelahs Torjäger Philipp Stucki hatte aber fast postwendend die passende Antwort parat und glich keine 180 Sekunden später zum 2:2 aus. „Danach haben wir Harlingerode an die Wand gespielt“, betonte der Co-Trainer. Alleine in der Schlussviertelstunde besaß der Meister der Nordharzliga 2 „zehn bis zwölf Großchancen. Wir nutzen diese aber wieder einmal nicht. Das war schon ärgerlich“, sagte Sven Wessels kopfschüttelnd.

So musste eben das Elfmeterschießen entscheiden, in dem sich der MTV Schandelah-Gardessen eiskalt zeigte und alle vier Versuche versenkte.

Tore: 0:1 Jeschke (12.), 1:1 Knackstedt (42.), 2:1 Trampe (53., FE), 2:2 Stucki (56.).

Das Elfmeterschießen: Harlingerode scheitert je einmal an Pfosten und Latte – für den MTV verwandeln alle vier Schützen (Jeschke, Maschel, Buck und Stucki).

