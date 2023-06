A-Juniorinnen der HG Elm steigen in die Landesliga auf

Ein Riesenerfolg für die A-Jugendhandballerinnen der HG Elm. Nachdem die Mannschaft die reguläre Saison in der Regionsoberliga auf Tabellenplatz 2 beendete, gelang ihr jetzt in der Relegation der Aufstieg in die Landesliga. In einer Vierergruppe mit HSC Ehmen, JSG Weserbergland und JSG Münden/Volkmarshausen schlossen die jungen Elm-Handballerinnen am Ende ebenfalls auf Platz 2 ab – was zum Aufstieg berechtigte.

In der ersten Partie ging es zuhause gegen Ehmen. Nach einem ausgeglichenen Spiel stand es 21:21. Die Juniorinnen aus Schöppenstedt und Schöningen bewiesen anschließend ihre Nervenstärke und setzten sich im Siebenmeterwerfen durch. Während Torfrau Samantha Eisenmann wichtige Paraden ablieferte, erzielten Josefine Günther, Joan Voß, Nicola Berndt und Nele Bachem die entscheidenden Treffer.

Am darauf folgenden Wochenende ging es zum späteren Gruppensieger JSG Münden/Volkmarshausen. Bis zur 50. Minute wechselte sich die Führung immer wieder ab. Vor allem die Leistung von Josefine Günther war herausragend, sie erzielte 12 Tore. Aber auch die Abwehrleistung von Mia Weitze oder die Tore von Joan Voß ließen Münden lange hadern. Doch dann ließ die Kondition der Elmerinnen nach – sie verloren letztlich mit 25:30.

Zuletzt ging es dann gegen die JSG Weserbergland um die Entscheidung in Sachen Aufstieg. Von Beginn an waren die Elmerinnen da, setzten sich aber vor allem mit einer starken Schlussphase mit 34:30 durch. Eine geschlossene Teamleistung führte zu schönen Toren von Alessa Meyer, Nicola Berndt und Nele Bachem, gut gespielten Angriffen von Lotta Overbeck und Kiara Heyer, starken Abwehrleistungen von Leonie Löhr und Haily Zuther und einer bärenstarken Torwartleistung von Samantha Eisenmann.

„Wir sind mehr als stolz auf diese Mannschaft. Als wir vor zwei Jahren damit angefangen haben, die Mädels zu trainieren, hätten wir mit dieser Leistung jeder Einzelnen niemals gerechnet. Sie haben diesen Aufstieg verdient und können jetzt neue Erfahrungen in einer höheren Liga sammeln. Wir freuen uns auf die kommende Saison“, sagten die Trainerinnen Cathleen Günther und Svea Herbst.

r.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de