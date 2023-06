Gerthie McPherson wird Achte bei den „Deutschen“

Die Sportkegler der „Jugendspielgemeinschaft Braunschweiger Land“ zeigten sich bei der Deutschen Jugendmeisterschaft Bohle in Cuxhaven von der sportlich besten Seit. Fünfmal waren sie in Endläufen vertreten. Anteil daran hatte auch Ger­thie McPherson von der KSG Wolfenbüttel.

Im Einzelwettbewerb belegte sie im starken Feld von 16 Teilnehmerinnen aus den nördlichen Bundesländern Rang 8. Zu Beginn der Titelkämpfe hatte sich die junge Wolfenbüttelerin schon mit sehr guten 796 Holz bei 120 Wurf – dem drittbesten Ergebnis aller 32 Spielerinnen – im weiblichen U14-Team (Platz 7) in Szene setzen können.

Der Einzelwettbewerb in ihrer Altersklasse lief nicht ganz nach dem Geschmack der ehrgeizigen Wolfenbüttelerin. Mit 771 gespielten Kegeln kam sie holzgleich mit der späteren Siegerin Merle Zimmermann (KV Börde) in den Endlauf, in dem die Gegengassen gespielt wurden. Gerthie McPherson kletterte zwar noch zwei Ränge nach oben, aber die 759 Holz entsprachen ganz und gar nicht ihren Vorstellungen.

„Ich bekam einfach nicht das richtige Gefühl für die Bahnen und die Gassen“, sagte sie enttäuscht. Ihre holzgleiche Mitspielerin aus dem Vorlauf traf dagegen fast alles und machte mit 799 Zählern ihren ersten DM-Titel perfekt. Beim genauen Blick auf die Endlaufergebnisse zeigte sich, dass fast alle Spielerinnen mit dem Wechsel der Gassen ihre Probleme hatten. So ist die Verbesserung der KSG-Spielerin auf Rang 8 ein kleiner Trost.

Erstaunlich: Von den insgesamt 24 Treppchenplätzen räumten die Starterinnen und Starter aus den „neuen Bundesländern“ 23 ab. Sieben dieser Treppchenplätze heimste allein der KV Stendal ein, darunter drei deutsche Meistertitel.

Freude kam bei Gerthie McPherson dann mit der Berufung zum Leistungslehrgang im September in Celle auf, bei dem die U14- und U18-Jugendlichen des niedersächsischen Keglerverbandes für den Deutschlandpokal trainieren. Dieser wird im November in Kiel ausgetragen.

JSG Braunschweiger Land, alle Platzierungen

Weiblich U14 Mannschaft: 7. Platz mit 2807 Holz: Gerthie McPherson 796, Svea Jünemann 742, Nele Krauß 595, Emely Girnus 674; männlich U14 Mannschaft: 5. Platz mit 3033 Holz: Paul Strich 768, Adrian Maier/Anton Holze 754, Henrik Kohnert 760, Mika Wendtland 751; Einzel U14 weibl: 8. Gerthie McPherson 771/759; Einzel U14 männl.: 15. Paul Strich 753; Einzel U18 weibl: 3. Maleen Kraul 863/870, 10. Mira Kraul 885/840.

