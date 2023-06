Auf die BVG-Aufholjagd folgt der K.o.

Die Aufholjagd der A-Junioren des BV Germania (in Gelb Lars Gottfried) in Vechelde blieb unbelohnt. Nach 1:4-Rückstand und 4:4-Ausgleich setzte es den Knockout zum 4:5.

Vieles deutet darauf hin, dass die Entscheidung über den Aufstieg in die Fußball-Niedersachsenliga bei den Landesliga-A-Junioren in dieser Saison am grünen Tisch fällt. Beide Topteams, Lupo Martini Wolfsburg und MTV Wolfenbüttel, kamen – mal wieder – kampflos zu Punkten, weil Gegner nicht angetreten waren. Ein Szenario, das auch am letzten und entscheidenden Spieltag droht.

A-Junioren, Landesliga

JSG Schunter-Schapen – MTV Wolfenbüttel 0:5 (Wertung, JSG nicht angetreten).

Es ist bereits das dritte Mal in dieser Rückrunde, dass die Wolfenbüttel kampflos zu drei Punkten kamen. „Es ist unfassbar und wird von Woche zu Woche schlimmer“, sagte MTV-Trainer Anthony Pfitzner. Auch Lupo Martini Wolfsburg, mit dem sich der MTV ein enges Rennen um den Aufstieg liefert, kam kampflos zu den Punkten, da der SCU SalzGitter nicht angetreten war.

Die Krux vor dem letzten Spieltag am kommenden Sonntag: Lupo liegt zwei Punkte vor dem MTV, der zunächst seine Hausaufgaben bei der JSG Schöningen erledigen muss. Zeitgleich muss Lupo bei der JSG Schunter-Schapen – die ja bereits gegen den MTV passen musste – ran. Pfitzner beschleicht schon jetzt das ungute Gefühl, dass der Aufstieg am grünen Tisch entschieden wird. „Es gibt offenbar Teams, die nehmen die 150 Euro Strafe für’s Nichtantreten locker in Kauf.“

Arminia Vechelde – BV Germania Wolfenbüttel 5:4 (4:3). Tore: 0:1 Vereshko (4.), 1:1 (11.), 2:1 (33.), 3:1 (37.), 4:1 (39.), 4:2 Dogan (42.), 4:3, 4:4 Golkowski (44., 53.), 5:4 (63.).

Bittere Niederlage für den BVG-Nachwuchs in Vechelde: Gegen die Arminen holte Wolfenbüttel einen 1:4-Rückstand auf, nach etwas mehr als einer Stunde kassierten sie jedoch das 4:5. Vom erneuten Nackenschlag konnten die Germanen nicht mehr erholen, somit traten sie die Heimreise ohne etwas Zählbares an. Dennoch durfte sich die Elf von Trainer Goran Radojevic freuen, denn durch Schunters Nichtantritt hat sie den Klassenerhalt sicher.

B-Junioren, Landesliga

BSC Acosta II – BV Germania Wolfenbüttel 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Vogel (32.), 2:0 Stücke (40.), 3:0 Schaare (42.), 3:1 Xhemshiti (44.), 4:1 Schaare (51.).

Germania Wolfenbüttel bleibt nach der Niederlage im Kellerduell beim Vorletzten BSC Acosta II nach 25 Spieltagen bei mageren sechs Punkten stehen.

JSG SCU SalzGitter – MTV Wolfenbüttel 4:3 (2:2). Tore: 0:1 Knackstedt (2.), 1:1 Bock (17.), 1:2 Knackstedt (29.), 2:2 Bock (35.), 2:3 Knackstedt (43.), 3:3 Bock (77.), 4:3 Hadza (80.).

Germanias Leon Simon Knackstedt und SCU-Akteur Joey Ben Bock lieferten sich bis zum Stand von 3:3 nach 73 Minuten ein Tore-Wechselspiel, dem Hakim Hadza in der Schlussminute mit dem 4:3-Siegtreffer für die Gastgeber ein Ende setzte. Dank des Sieges feierten die Gastgeber den Klassenerhalt.

B-Junioren, Bezirksliga

MTV Wolfenbüttel II – TSV Marathon Peine DJK 6:0 (3:0). Tore: 1:0 Modemann (25.), 2:0, 3:0 Ragusa (28., 34.), 4:0 Bosse (53.), 5:0 Kube (70.), 6:0 Ränger (72.).

C-Junioren, Landesliga

MTV Gifhorn – BV Germania Wolfenbüttel 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Paldino (6.), 1:1 (8.), 2:1 (35.), 2:2 Holinka (39.).

Germania kam durch Fabio Paldino zum frühen 1:0 (6. Minute). Ärgerlich: Gifhorns U15 glich postwendend aus und ging noch vor der Pause mit 2:1 in Führung. „Wir haben es über die gesamten 70 Minuten immer wieder geschafft, gefährlich vor das Gifhorner Tor zu kommen, haben aber zu wenig daraus gemacht“, sagte BVG-Trainer Kenneth Fahlbusch. Einzig Jonathan Holinka vollendete einen Germania-Angriff zum 2:2 (39.). Um am Ende Zweiter zu werden, muss Germania am Samstag sein letztes Spiel gegen Absteiger Eintracht Northeim II deutlicher gewinnen als die nach Punkten und in der Tordifferenz gleichauf liegenden Gifhorner, die den SSV Vorsfelde empfangen.

SSV Vorsfelde – MTV Wolfenbüttel 2:1 (1:0). Tore: 1:0 (5.), 1:1 Kartal (50.), 2:1 (56.).

Der MTV verschlief die Anfangsminuten und geriet gegen körperlich robuste Vorsfelder früh ins Hintertreffen. „Fußballerisch waren wir die klar bessere Mannschaft“, sagte Trainer Bert König. „Aber im Fußball zählen halt am Ende die Tore.“ Der MTV netzte nur einmal ein (Göksay Kartal, 50.), vergab zehn Minuten darauf einen Strafstoß (60.). Vorsfelde machte es besser, traf zum 2:1 und gewann.

C-Junioren, Bezirksliga

Eintracht Braunschweig U13 – MTV Wolfenbüttel II 5:1. Tore: n. gem.

